В День народного единства, 4 ноября, в Самаре проведут телемарафон под девизом "Народов много - Родина одна!"

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В День народного единства, 4 ноября, Самарское областное вещательное агентство и телеканал "Губерния" проведут телемарафон под девизом "Народов много - Родина одна!".

В прямом эфире - об истории и современности, а также о способности нашего народа объединяться и противостоять любым трудностям. Главной темой станет консолидация общества. Участие в телемарафоне "Народов много - Родина одна!" примет губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.



Поговорим о поддержке наших бойцов в зоне СВО, а также жителей новых регионов России, вместе вспомним события, которым посвящен День народного единства, познакомимся с богатой многонациональной культурой, а еще заглянем на выставку "Россия" (12+) на ВДНХ.



В гостях в студии телеканала также участники спецоперации, представители общественных движений, волонтеры, историки и народные коллективы Самарской области.



Марафон стартует в прямом эфире на телеканале "Губерния" 4 ноября в 17 часов.

Трансляция также будет доступна на сайте, в телеграм-канале, в группе ВКонтакте СОВА и в официальной группе ВКонтакте "Самарская область".