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В День народного единства 4 ноября в Самаре пройдет Крестный ход

31 октября 2022 09:40
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В День народного единства 4 ноября в Самаре пройдет Крестный ход

В День народного единства, 4 ноября 2022 года, в Самаре, по инициативе общественных организаций, фонда «Звезда и Лира» и при активной поддержке Самарской епархиипройдут религиозные торжества.

Божественная литургия состоится в Покровском кафедральном соборе (ул. Ленинская, 75 А). Начало в 9.00. После окончания Божественной литургии в Покровском кафедральном соборе состоится торжественный крестный ход с чудотворной иконой Божией Матери «Взыскание погибших» - одна из главных святынь Самарской земли.

Именно Казанский образ Богородицы, сопровождал и поддерживал войско Минина и Пожарского, когда народное ополчение осенью 1612 года освободило разоренный польскими интервентами и их приспешниками Московский Кремль. Через несколько лет после победы князь Дмитрий Пожарский инициировал строительство на Красной площади собора в честь Казанской иконы Божией Матери.

Крестный ход начнется предположительно в 11.00 и пройдёт от Покровского кафедрального собора (ул. Ленинская, 75 А) до часовни святителя Алексия, митрополита Московского инебесного покровителя Самары возле Речного вокзала (ул. Максима Горького 80/1).

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