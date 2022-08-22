В День Государственного флага РФ Дмитрий Азаров вручил награды самарцам, которые помогали восстанавливать экономику и инфраструктуру в Снежном

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В понедельник, 22 августа, в День Государственного флага Российской Федерации, Губернатор Дмитрий Азаров вручил заслуженные награды землякам, принявшим участие в восстановлении экономики и инфраструктуры в городе Снежное, с которым у Самарской области установлены побратимские отношения.

Почетным знаком Губернатора Самарской области «За служение людям» были награждены самарские специалисты, которые выразили готовность и желание помочь братской республике и отправились на Донбасс, где вместе с местными жителями трудились, чтобы в Снежное вернулась мирная жизнь.

«Я искренне рад, что высокая региональная награда - почетный знак Губернатора Самарской области «За служение людям» - будет вручена каждому из вас в День Государственного флага Российской Федерации, - обратился к собравшимся Губернатор. - Наш Флаг наряду с Гербом, Гимном России символизирует единство и сплоченность российского народа, неразрывную героическую историю нашего государства, его территориальную целостность и суверенитет. Под триколором мы вместе с вами добиваемся выдающихся побед, достижения национальных целей развития страны, поставленных Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, защищаем интересы нашего государства и всех граждан России, достигаем высочайших результатов в науке, творчестве, спорте».

Среди награждаемых сегодня - работники сферы здравоохранения, энергетики, дорожного хозяйства, строители, представители транспортной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства. Люди, которых объединяет стремление честно, добросовестно, зачастую на пределе своих возможностей, трудиться и приносить пользу обществу.

«Каждый из вас, нисколько в этом не сомневаюсь, глубоко убежден: нет призвания выше, чем служить людям, Родине, – подчеркнул Губернатор, выразив благодарность своим землякам за их отзывчивость и профессионализм, за их бескорыстную помощь. - Помощь, которую вы оказали Снежному, приближая мирную жизнь в этом городе для каждого его жителя, - достойна глубочайшего уважения».

В июле вернулся из ДНР главный врач Тольяттинской городской больницы № 4 Сергей Тетюшкин. Там он проводил операции, консультировал, помогал организовать работу медицинского персонала.

«Как только было принято решение об оказании помощи пациентам Снежного, я сразу подал заявку на участие в этой работе в любом качестве. Двадцать лет проработав в отделениях гнойной хирургии, я понимал, что в таких зонах бедствий нуждаются в помощи самые социально незащищенные слои. Совместно с местными медиками мы проводили операции, делились опытом, проводили диспансеризацию, помогали людям на начальном этапе предотвратить появление серьёзных заболеваний», - рассказал врач.

Почетной региональной награды сегодня был удостоен Алексей Панов, начальник управления капитального строительства и ремонта организации «Самарские коммунальные системы».

«Наши специалисты в Снежном выполняют большой объём работ по перекладке водопроводных и канализационных сетей. Особое внимание уделяется объектам социальной сферы, в том числе детским садам, школам, больницам, - рассказал он, отметив, что в Снежном большие сложности с коммунальной инфраструктурой: водоснабжение в городе осуществляется по графику, воды не хватает, системы изношены и требуют ремонта. - Жители счастливы, что впервые за 30 лет на них обратили внимание и начали что-то делать: работники коммунальной сферы приводят в порядок системы, которые ни разу капитально не ремонтировались с момента постройки».

Глава региона отметил, что, вдохновленный примером отмеченных сегодня наградами земляков, на восстановление Донбасса вчера отправился новый отряд самарских добровольцев.

«Не сомневаюсь, что эта патриотическая эстафета будет продолжена. Вы зажигаете сердца других наших земляков, напоминая о том, что Родина – это не только место на географической карте. Это общий язык, общие ценности, это менталитет, все, что нас объединяет сегодня с жителями Донбасса. Уверен, что на территории Самарской области каждый человек готов откликнуться и прийти на помощь всем, кто в этой помощи нуждается, - сказал Дмитрий Азаров, подчеркнув, что главное богатство губернии – это люди, которые здесь живут, строят будущее нашего региона. - Самарская земля во многом благодаря этому своему богатству считается опорным краем державы».

На территории Самарской области проживало и проживает немало Героев Труда, Героев Советского Союза, Героев России. Неслучайно сразу двум городским округам региона – Самаре и Сызрани - присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». Именно здесь, усилиями этих людей, в годы войны ковалась Победа.

«Уверен, что количество людей, которые отмечены нашим государством, будет расти. Залогом тому – героические страницы нашей истории. Неслучайно подвиги наших земляков отмечены высочайшими наградами в ходе Великой Отечественной войны, в ходе других специальных операций по защите интересов нашей Родины», - подчеркнул Губернатор.

В завершение церемонии награждения Глава региона еще поблагодарил земляков за их отзывчивость и бескорыстную помощь, особые слова признательности адресовав родственникам и близким награждаемых, которые поддерживали, понимая важность непростой миссии – помощи братскому народу в это непростое время.

фото : Андрей Савельев и Светлана Осьмачкина