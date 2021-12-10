В День героев Отечества областную соматическую больницу УФСИН России по Самарской области посетили священнослужители

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Памятная дата приурочена ко дню христианского святого Георгия Победоносца, получившего свое прозвище за мужество и духовную победу над мучителями. Кроме того, православные верующие в этот день отмечают Освящение церкви великомученика Георгия в Киеве.

В честь этих праздников в домовом храме в честь святого Луки Войно-Ясенецкого областной соматической больницы протоиерей Георгий (Юрий Козин) и иерей Антоний (Антон Вахрушев) совершили божественную литургию. Они побеседовали с верующими из числа больных учреждения, рассказали им историю праздников.

В завершение состоялась рабочая встреча начальника ОСБ подполковника внутренней службы Дмитрия Тремасова с протоиереем Георгием по вопросам повышения эффективности взаимодействия.

В мероприятиях принимал участие помощник начальника УФСИН по организации работы с верующими Игорь Вознесенский.