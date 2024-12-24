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В декабре состоялось торжественное открытие Алексеевского районного Дома культуры. В этом году здесь был проведен капитальный ремонт в рамках национального проекта «Культура». Здание полностью отремонтировали, заменили окна и систему отопления, обновили зрительный, танцевальный и малый залы, комнаты кружковой работы.

Дополнительно за счет муниципалитета приобретена современная модульная и офисная мебель, одежда сцены, комфортные кресла для зрительного зала, современное оборудование, которое поможет проводить мероприятия на высоком уровне.

В этом день гостями праздника стали жители и почетные гости, которых встречал исполнением известных музыкальных произведений коллектив преподавателей Детской музыкальной школы района. В зоне «Территория развлечений» расположилась выставка мастеров декоративно-прикладного творчества.

"От всей души поздравляю коллектив ДК и жителей села Алексеевка с этим замечательный событиям. Надеюсь, что обновление этого очага культуры вдохновит коллектив на новые идеи, новые проекты, которые найдут отклик у жителей района", - поделился Игорь Жаткин, директор Агентства социокультурных технологий.

В концертном зале ведущие приветствовали долгожданного зрителя, а коллективы художественной самодеятельности дарили своё творчество. В продолжении праздника для жителей и гостей района на сцене выступили Елена Гуляева и Фолк-группа «ДУШАгрея».

За годы реализации нацпроекта «Культура» в регионе смогли обновить инфраструктуру многих учреждений: капитально отремонтировано 55 объектов культуры (48 из них – сельские дома культуры), открыто 37 модельных библиотек, современным технологическим оборудованием, музыкальными инструментами оснащено 5 театров, 36 ДШИ и 21 музей.



Фото: минкульт СО