В Чапаевске полицейские, общественники и представители «Движения Первых» вручили паспорта подросткам

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В Чапаевске в рамках акции «Мы – граждане России», реализуемой при поддержке общероссийского общественно-государственного движения «Движение Первых», сотрудники полиции совместно с представителем Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Ульяной Братушкиной в торжественной обстановке вручили подросткам их первые паспорта.



Мероприятие прошло в местной администрации, где из рук заместителя начальника полиции капитана полиции Александра Баркова самые активные и целеустремленные юноши и девушки города, получили свой первый главный документ, удостоверяющий личность.



Ребятам рассказали о правах и обязанностях, которые они приобрели с получением паспорта, о необходимости бережного обращения с основным документом и поздравили с важнейшим событием в их жизни.



В своём обращении к юношам и девушкам капитан полиции пожелал им с гордостью носить звание гражданина Российской Федерации, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото представлено пресс-службой ГУ МВД СО