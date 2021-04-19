В Чапаевске пройдет областной фестиваль имени Виктора Карабаненко

156

24 апреля в Чапаевске, в ДК им. А.М. Горького пройдет X областной межнациональный фестиваль имени Виктора Карабаненко. Он приурочен к Международному дню цыган и стал знаковым событием не только для Чапаевска, но и для всей Самарской области. В 12.00 состоится торжественное открытие мероприятия и концерт творческих коллективов Самарской области.

Межнациональный фестиваль имени Виктора Карабаненко – председателя чапаевского филиала «Романо Траё», первого президента Межнационального Общественного Центра г.о. Чапаевск, проводится в Чапаевске с 2010 года. Его цель – укрепление межнационального согласия, воспитание культуры межнационального общения, дружбы и взаимопонимания между народами, проживающими в Самарской области. Он знакомит зрителей с богатством культурных традиций нашей страны, которые символизируют неразрывную историческую связь всех проживающих в ней народов.

В Фестивале традиционно примут участие творческие коллективы, представляющие разные национальности, проживающие в Самарской области: цыгане, татары, армяне, немцы, белорусы, мордва, чуваши, башкиры, азербайджанцы, казахи, таджики и другие.

В рамках фестиваля будут работать выставки декоративно-прикладного творчества, головных уборов и кукол в национальных одеждах, а также выставка тарелок с национальными орнаментами, изготовленных участниками детского областного творческого конкурса «Все мы – Россия!», передает пресс-служба ДДН.