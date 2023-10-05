В большинстве семей из Самары ведут общий семейный бюджет

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В большинстве семей (57%) из Самары работают оба партнера, а 75% ведут общий семейный бюджет, выяснили СК «Росгосстрах Жизнь» и банк «Открытие» (обе компании входят в группу ВТБ) в ходе опроса*. В каждой третьей паре (30%) с общим бюджетом за управление деньгами отвечает мужчина, почти столько же (26%) сообщили, что в их семье финансами заведует женщина. 19% респондентов ответили, что распоряжаются финансами совместно со своей второй половинкой. Каждый пятый опрошенный (20%) вкладывает в семейный бюджет только часть зарплаты, а оставшиеся деньги тратит по собственному усмотрению. И лишь в 5% семей каждый из партнеров распоряжается своим доходом отдельно.

Две трети респондентов (63%) целенаправленно заботятся о формировании сбережений в семейном бюджете и только 10% не считают нужным копить. Четверть (27%) пытаются формировать капитал, но у них не получается. Из тех, кто откладывает деньги, 56% стараются делать это по мере возможности, и только 7% - регулярно с каждой зарплаты. Те, у кого не получается копить чаще всего объясняют это постоянными неожиданными тратами (52%), расходами на развлечения (15%) и погашение кредитов (7%).

Дополнительный анализ сберегателей показал, что около половины из них (51%) откладывают от 10 до 20% месячных доходов. Четверть (27%) – от 20 до 30%. Почти каждый пятый (17%) – до 10%, а 5% – более 30%.

При этом большинство (67%) из тех, кто откладывает деньги, делают это с использованием различных финансовых инструментов. Треть опрошенных (33%) указали(можно было выбрать более одного варианта ответа), что размещают деньги на банковском депозите или накопительном счете, 19% вкладывают в продукты инвестиционного и накопительного страхования жизни, 13% - в ценные бумаги, а 2% инвестируют в недвижимость. Однако 33% сберегателей пока не готовы размещать деньги в финансовые инструменты, они откладывают часть регулярных доходов наличными и хранят их «под матрасом».

В результате опроса также выяснилось, что одной из важных составляющих приумножения накоплений самарцы считают сокращение трат. Большинство респондентов (75%) следят за своими расходами: 32% отмечают, что им важно, чтобы расходы не превышали доходы, треть (30%) ежемесячно сверяется, сколько денег ушло на крупные траты, каждый шестой (13%) контролирует все свои расходы.

Чаще всего самарцы копят на крупные цели. Среди множества вариантов ответа респонденты указали, что откладывают деньги на покупку квартиры, загородного дома или дачи (24%), приобретение машины (21%), на путешествие (14%). Также респонденты делают сбережения, чтобы потратить их на ремонт квартиры или загородного дома (22%).

«Отрадно, что большинство российских семей следят за своими расходами, а также заботятся о формировании сбережений. Чтобы этот процесс был более эффективным, нужно выбрать подходящие финансовые инструменты, а для этого необходимо ориентироваться, прежде всего, на сроки и крупные финансовые цели. Поэтому для покрытия текущих непредвиденных расходов подойдут ликвидные инструменты, например, депозит или накопительный счет. Более долгосрочные цели лучше достигать при помощи других финансовых инструментов, в том числе страховых, которые обеспечивают необходимую финансовую защиту на пути к достижению запланированных целей и инвестиционных, тщательно оценивая их риски, напрямую связанные с доходностью», – говорит заместитель генерального директора СК «Росгосстрах Жизнь» Наталья Белова.