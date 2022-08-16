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В большинстве районов области сохраняется 5 класс пожарной опасности

16 августа 2022 12:08
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Будьте предельно осторожны с огнем!

За истекшие сутки на территории области в результате неконтролируемого пала сухой травы произошло 17 пожаров на общей площади 0,83 га.

Практически все возгорания сухой растительности происходят по вине человека.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает, что палы могут служить причиной потери имущества: домов и надворных построек, и даже стать причиной гибели людей и животных. В жаркую сухую погоду ветер в считанные минуты может перебросить огонь с травы на постройки, пожар становится опасен для жизни.

Единственное, что может снизить количество травяных пожаров и смягчить наносимый ими ущерб, - это грамотность и сознательность граждан, и полный отказ от преднамеренного выжигания сухой растительности.

По сведениям Приволжского УГМС до 19 августа в большинстве районов Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов - 5 класс.

При 5 классе пожарной опасности ходить в лес запрещено.

Необходимо быть предельно осторожными с огнем и соблюдать правила пожарной безопасности:

- соблюдайте запрет на посещение лесов;

- не разводите костер в лесу (даже вблизи водоёмов);

- не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны палы;

- не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями - петардами, бенгальскими огнями и т.п.

- не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах - искры из глушителя могут вызвать пожар;

- недопустимо оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла, которые способны сработать как зажигательные линзы;

- водителям необходимо быть предельно внимательными - брошенный на обочину из окна автомобиля окурок может стать причиной серьёзного лесного пожара.

Если Вы стали очевидцем природного пожара немедленно сообщите в пожарно-спасательную службу по телефонам «101» или «112», сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

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