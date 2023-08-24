В большинстве компаний Самары дистанционных сотрудников осталось менее 10% от штатной численности

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob участвовали представители компаний из Самары.

Доля сотрудников, работающих дистанционно, мала: в 7 из 10 компаний она составляет менее 10%.



В Москве компаний, где есть удаленка, больше, чем в северной столице и регионах (46, 41 и 42% соответственно).



Дистанционно в Самаре чаще всего трудятся программисты (в 25% организаций, где есть удаленка), сотрудники отделов продаж (21%), бухгалтерия (18%) и кадры (11%).



Время проведения: 11—22 августа 2023 года