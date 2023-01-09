В больнице сообщили о состоянии Никиты Михалкова

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Кинорежиссер Никита Михалков остается в отделении реанимации, сообщил РИА Новости представитель медучреждения.

Михалкова госпитализировали с гриппом 5 января.

"Пациент находится в отделении реанимации", - сказали в больнице.

Никита Михалков родился 21 октября 1945 года в Москве. Является председателем Союза кинематографистов России и президентом Московского международного кинофестиваля. Михалков – режиссер фильмов "Утомленные солнцем", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Раба любви", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Сибирский цирюльник" и многих других.

Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович