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В Богатовском районе вручили диплом победителям  Всероссийского фестиваля «Звезда спасения»

21 сентября 2021 20:07
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В конкурсе принимали участие учащиеся образовательных учреждений в возрасте от 7 до 18 лет.

В 2021 году МЧС России проводился V Всероссийский героико-патриотический фестиваль детского и юношеского творчества «Звезда спасения».

Фестиваль включает в себя конкурсы изобразительного, литературного, музыкального, хореографического и сценического творчества.

В конкурсе принимали участие учащиеся образовательных учреждений в возрасте от 7 до 18 лет. Конкурс предполагает как индивидуальное, так и коллективное участие.

Так, в Центре внешкольной работы села Богатое Богатовского района состоялось вручение диплома руководителю народного хореографического коллектива «Грация» за постановку танца «Память сердца», занявшего 2 место в конкурсе «Хореографическое творчество» фестиваля «Звезда спасения».

 

Фото:  облМЧС

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