Я нашел ошибку
Главные новости:
Экспертная комиссия конкурса рекомендовала 10 проектов к присуждению грантовых средств на общую сумму 6 178 000 рублей.
Денис Рыбаков из Самарской области победил в грантовом конкурсе на «Тавриде»
Сегодня, 13 августа заработала традиционная муниципальная ярмарка, расположенная в Красноглинском районе.
В ближайшее время в Самаре откроют еще 4 муниципальных ярмарки
216 человек заболели в Самаре.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Поливать растения, кустарники и деревья работники предприятия будут почти до середины октября.
И днем, и ночью работники «СпецРемСтройЗеленхоза» ухаживают за газонами и цветниками в аномальную жару
Для участия в соревнованиях заявились более 200 спортсменов из 26 регионов России.
В Самаре, в «МТЛ Арена», пройдет турнир по греко-римской борьбе «Новая высота»
В «Дубовой роще» проложат пешеходные дорожки, проведут освещение, разместят скамейки и урны.
В Промышленном районе Самары благоустраивают «Дубовую рощу» 
Его победителями стали 20 горожан, авансом оплативших тепловую энергию за июль и август.
«ЭнергосбыТ Плюс» подвел итоги второго этапа акции «На дачу без долгов!» в Самарской области
За первое полугодие 2021 года в рамках накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих в СО приобретено порядка 173 объектов жилья.
Представители ФГКУ «Росвоенипотека» провели встречу с военнослужащими Самарского гарнизона
Наверх
Самара  +34 °C, Тольятти  +33 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.47
-0.1
EUR 86.22
-0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарской области День физкультурника в этом году отметят в онлайн-формате
Начальник Самарской таможни проведет прием граждан в дистанционном режиме
В Октябрьске прошел экологический субботник на территории объекта культурного наследия
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В ближайшее время в Самаре откроют еще 4 муниципальных ярмарки

13 августа 2021 16:04
56
Сегодня, 13 августа заработала традиционная муниципальная ярмарка, расположенная в Красноглинском районе.

Сегодня, 13 августа заработала традиционная муниципальная ярмарка, расположенная в Красноглинском районе Самары по адресу: пос. Мехзавод, квартал 4, перед домом 9 (ДК «Октябрь»). Покупателям представлен большой ассортимент сельскохозяйственной продукции, производимой на территории Самарской области и в ближайших регионах, а также непродовольственные товары такие, как одежда, постельные принадлежности и др.

«Данная универсальная ярмарка выходного дня функционирует уже седьмой год. Планировали ее открыть 1 сентября, но по просьбам сельхозпроизводителей сделали это раньше положенного срока. Начиная с сегодняшнего дня и до поздней осени, все желающие могут приобрести здесь широкий ассортимент товаров по низким ценам. На ярмарке оборудованы 83 палатки, также предусмотрены 15 бесплатных мест для льготной категории граждан и около 20 мест для продажи непродовольственных товаров», - рассказал заместитель руководителя Департамента экономического развития Самары Игорь Ларионов.

Помимо торгового объекта у ДК «Октябрь» в ближайшее время откроют свои двери еще 4 муниципальных ярмарки:

- Железнодорожный район, пересечение улиц Киевская/Тухачевского (170 мест) – открытие 27 августа 2021 года;

- Октябрьский район, ул. Ленина, 16/ул. Челюскинцев (16 мест) – открытие 01 сентября 2021 года;

- Ленинский район, ул. Дачная/ул. Чернореченская, перед д. № 8 (32 места) – открытие 15 сентября 2021 года;

- Куйбышевский район, ул. Белорусская, 131 (16 мест) – открытие 15 сентября;

Ярмарки заработают в новом формате. Торговые объекты разместят в современных каркасно-тентовых конструкциях круглогодичного типа. Горожанам будет доступен широкий ассортимент товаров высокого качества по низким ценам, включая сельхозпродукцию. Своей продукцией будут торговать и пенсионеры, для них выделят места на безвозмездной основе.

Подобная форма торговли позволит создать комфортные условия как для предпринимателей, так и для посетителей. Конструкции оборудуют системами поддержания комфортной температуры круглый год.

 

Фото: администоация Самары

Теги: Самара ярмарки

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В этом году, 2 октября, Самарская историческая мечеть будет праздновать 130-летие со дня открытия.
11 августа 2021, 14:43
Ход работ по реконструкции исторической мечети в Самаре проинспектировал губернатор Дмитрий Азаров
В этом году, 2 октября, Самарская историческая мечеть будет праздновать 130-летие со дня открытия. Благоустройство
733
В связи с перевооружением теплотрассы.
10 августа 2021, 16:33
В районе пересечения улиц Полевой и Молодогвардейской в Самаре ограничат движение транспорта
В связи с перевооружением теплотрассы. Общество
743
Жителям рекомендуется сделать запас воды.
10 августа 2021, 14:53
11 и 12 августа в Самаре будет временно ограничено холодное водоснабжение
Жителям рекомендуется сделать запас воды. ЖКХ
852
В центре внимания
Аномальная жара не намерена покидать Самарскую область
13 августа 2021  13:48
Аномальная жара не намерена покидать Самарскую область
166
Коронавирус: в Самарской области за истекшие сутки снова 20 пациентов скончались
13 августа 2021  13:17
Коронавирус: в Самарской области за истекшие сутки снова 20 пациентов скончались
231
Льготники получат компенсацию из бюджета Самарской области на приобретение внутридомового газового оборудования
13 августа 2021  13:10
Льготники получат компенсацию из бюджета Самарской области на приобретение внутридомового газового оборудования
247
Самарцы 16 августа могут бесплатно провериться на ВИЧ возле парка Гагарина
13 августа 2021  12:51
Самарцы 16 августа могут бесплатно провериться на ВИЧ возле парка Гагарина
179
В Самаре ведется благоустройство сквера «Дубовая роща»
13 августа 2021  12:30
В Самаре ведется благоустройство сквера «Дубовая роща»
200
Весь список