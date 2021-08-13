В ближайшее время в Самаре откроют еще 4 муниципальных ярмарки

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Сегодня, 13 августа заработала традиционная муниципальная ярмарка, расположенная в Красноглинском районе Самары по адресу: пос. Мехзавод, квартал 4, перед домом 9 (ДК «Октябрь»). Покупателям представлен большой ассортимент сельскохозяйственной продукции, производимой на территории Самарской области и в ближайших регионах, а также непродовольственные товары такие, как одежда, постельные принадлежности и др.

«Данная универсальная ярмарка выходного дня функционирует уже седьмой год. Планировали ее открыть 1 сентября, но по просьбам сельхозпроизводителей сделали это раньше положенного срока. Начиная с сегодняшнего дня и до поздней осени, все желающие могут приобрести здесь широкий ассортимент товаров по низким ценам. На ярмарке оборудованы 83 палатки, также предусмотрены 15 бесплатных мест для льготной категории граждан и около 20 мест для продажи непродовольственных товаров», - рассказал заместитель руководителя Департамента экономического развития Самары Игорь Ларионов.

Помимо торгового объекта у ДК «Октябрь» в ближайшее время откроют свои двери еще 4 муниципальных ярмарки:

- Железнодорожный район, пересечение улиц Киевская/Тухачевского (170 мест) – открытие 27 августа 2021 года;

- Октябрьский район, ул. Ленина, 16/ул. Челюскинцев (16 мест) – открытие 01 сентября 2021 года;

- Ленинский район, ул. Дачная/ул. Чернореченская, перед д. № 8 (32 места) – открытие 15 сентября 2021 года;

- Куйбышевский район, ул. Белорусская, 131 (16 мест) – открытие 15 сентября;

Ярмарки заработают в новом формате. Торговые объекты разместят в современных каркасно-тентовых конструкциях круглогодичного типа. Горожанам будет доступен широкий ассортимент товаров высокого качества по низким ценам, включая сельхозпродукцию. Своей продукцией будут торговать и пенсионеры, для них выделят места на безвозмездной основе.

Подобная форма торговли позволит создать комфортные условия как для предпринимателей, так и для посетителей. Конструкции оборудуют системами поддержания комфортной температуры круглый год.

Фото: администоация Самары