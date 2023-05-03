В «‎Битве роботов» примут участие 77 команд

Участниками чемпионата «Битва роботов» станут 67 команд из 20 российских регионов и 10 иностранных команд.
Изначально планировалось отобрать 48 заявок, но претенденты продолжили обращаться к организаторам. В итоге поступило более 190 заявок и было принято решение расширить число участников.
Соревноваться будут представители:
Лидеры по количеству команд среди регионов России:
Команды уже приступают к созданию роботов. Им предстоит разработать конструкцию и продумать стратегию битвы. Напомним, что первый этап соревнований намечен уже на июль 2023 года.
Следить за ходом «Битвы роботов» можно в официальном телеграм-канале проекта.