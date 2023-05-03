В «‎Битве роботов» примут участие 77 команд

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Участниками чемпионата «Битва роботов» станут 67 команд из 20 российских регионов и 10 иностранных команд.

Изначально планировалось отобрать 48 заявок, но претенденты продолжили обращаться к организаторам. В итоге поступило более 190 заявок и было принято решение расширить число участников.

Соревноваться будут представители:

России

Вьетнама

Индии

Ирана

Казахстана

Турции

Лидеры по количеству команд среди регионов России:

Москва — 26

Санкт-Петербург — 7

Пермский край — 6

Белгородская область — 4

Ростовская область — 4

Команды уже приступают к созданию роботов. Им предстоит разработать конструкцию и продумать стратегию битвы. Напомним, что первый этап соревнований намечен уже на июль 2023 года.

Следить за ходом «Битвы роботов» можно в официальном телеграм-канале проекта.