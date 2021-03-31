В Башкирии учитель поставила оценку "два" на лоб первоклассницы

52

Прокуратура Башкирии начала проверку после появления в СМИ информации об учителе из Кумертау, которая поставила оценку "два" на лоб ученицы. Об этом в среду сообщила пресс-служба ведомства, передает ТАСС.

"Прокуратура г. Кумертау организовала проверку в связи с публикациями в СМИ информации о ненадлежащем поведении учителя в отношении ученицы 1-го класса одной из школ. По предварительным данным, учитель начальных классов 25 марта 2021 года на одном из уроков за ненадлежащее поведение нанесла шариковой ручкой на лоб девочки отрицательную оценку", - говорится в сообщении.

Сотрудники прокуратуры пригласили представителей школы и самого учителя, чтобы те пояснили произошедшее.

Фото: соцсети