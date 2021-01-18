В Башкирии начнут выдавать антиковидные паспорта в феврале

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С 5 февраля жители Башкирии смогут получить «антиковидные паспорта», сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании регионального правительства, передают "Известия".

Документ, который представляет собой QR-код, получат граждане, переболевшие COVID-19 и имеющие антитела, а также те, кто привился от коронавируса.

Предполагается, что благодаря данной мере получится решить несколько проблем. В частности, переболевшие или вакцинированные жители Башкирии старше 65 лет смогут отказаться от домашнего режима. Кроме того, «антиковидный паспорт» приведет к росту желающих сделать прививку, так как такие люди получат приоритет на посещение массовых мероприятий.

Кроме того, предполагается, что по такому «паспорту» можно будет получить определенные скидки и преференции в магазинах и учреждениях, указал руководитель администрации главы региона Александр Сидякин.

Он добавил, что на хоккейных матчах «Салавата Юлаева» болельщикам с такими документами выделят большую часть зрительских трибун.

Оформить документ можно через портал госуслуг. На территории региона зарегистрировано 22 068 случаев заражения коронавирусом.

В начале января президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о выдаче сертификатов лицам, прошедшим вакцинацию от COVID-19. 25 декабря 2020 года директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал правильным решением введение «ковидных паспортов».

По его словам, это позволит делать вывод о защите человека от заболевания COVID-19 на определенное время.

18 января в России началась вакцинация от коронавируса всех желающих. Прививку делают препаратом «Спутник V», который показал высокую эффективность и безопасность.