В Баренцевом море завершилась поисковая операция в районе крушения судна "Онега"

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Росморречфлот завершил в среду активную фазу поисково-спасательной операции в районе крушения рыболовецкого судна "Онега" в Баренцевом море. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"30 декабря в 15:00 мск активная фаза проведения поисково-спасательной операции по факту гибели рыболовецкого судна "Онега" завершена. Поисково-спасательные работы прекращены", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что задействованные в поисках суда возвращаются в места своего пребывания либо к рыболовецкому промыслу.

В ближайшее время в район крушения подойдет буксир Росрыболовства, который будет заниматься мониторингом дна.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, все 17 моряков, поиски которых велись несколько дней, погибли.

Фото: Лев Федосеев/ТАСС