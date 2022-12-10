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В ассортименте фермерского хозяйства «Кефиркино» в Кинельском районе 22 позиции
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В ассортименте фермерского хозяйства «Кефиркино» в Кинельском районе 22 позиции

10 декабря 2022 14:23
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В задумках у фермеров – производство спортивного питания.

«Кефиркино» – так называется крестьянское (фермерское) хозяйство в Кинельском районе. Оно только в этом году пополнило цех переработчиков молока, но уже своей ряженкой 4% завоевало золотую медаль Поволжской агропромышленной выставки.

– Особенность нашего производства в том, что мы используем только цельное молоко для переработки, – рассказывает Алена Пивоварова, глава КФХ. – Сырье берем свежее и только охлажденное в хозяйствах Кинельского района «ЭкоПродукт» и имени Антонова.

Сегодня в ассортименте предприятия 22 позиции. Разные йогурты, сливки, шоколадная паста, простокваша, мягкие сыры – всего не перечесть. Самое главное – эта молочка полюбилась детям. И неудивительно. Творожная масса напоминает подтаявший советский пломбир, а кефир – вкусный, нежный, натуральный. В задумках у фермеров – производство спортивного питания.

– Я занимаюсь пауэрлифтингом, – признается учредитель Александр Пивоваров. – Из-за санкций появился дефицит белковых коктейлей и прочего питания. В целях импортозамещения мы разработали свою линейку продукции.

Еще одно важное направление, которое поддерживает «Кефиркино», – благотворительность. Фермеры материально и своей продукцией помогают мобилизованным, которые сейчас находятся на лечении в самарском военном госпитале.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

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