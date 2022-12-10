В ассортименте фермерского хозяйства «Кефиркино» в Кинельском районе 22 позиции

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«Кефиркино» – так называется крестьянское (фермерское) хозяйство в Кинельском районе. Оно только в этом году пополнило цех переработчиков молока, но уже своей ряженкой 4% завоевало золотую медаль Поволжской агропромышленной выставки.



– Особенность нашего производства в том, что мы используем только цельное молоко для переработки, – рассказывает Алена Пивоварова, глава КФХ. – Сырье берем свежее и только охлажденное в хозяйствах Кинельского района «ЭкоПродукт» и имени Антонова.



Сегодня в ассортименте предприятия 22 позиции. Разные йогурты, сливки, шоколадная паста, простокваша, мягкие сыры – всего не перечесть. Самое главное – эта молочка полюбилась детям. И неудивительно. Творожная масса напоминает подтаявший советский пломбир, а кефир – вкусный, нежный, натуральный. В задумках у фермеров – производство спортивного питания.



– Я занимаюсь пауэрлифтингом, – признается учредитель Александр Пивоваров. – Из-за санкций появился дефицит белковых коктейлей и прочего питания. В целях импортозамещения мы разработали свою линейку продукции.



Еще одно важное направление, которое поддерживает «Кефиркино», – благотворительность. Фермеры материально и своей продукцией помогают мобилизованным, которые сейчас находятся на лечении в самарском военном госпитале.

Фото: пресс-служба правительства СО