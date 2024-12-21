В аэропорту Казани сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации в Telegram.

Ограничения были сняты в 08:59 по московскому времени. Они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В настоящее время все службы аэропортов приняли необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, добавили в Росавиации.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром 21 декабря атаковали Казань беспилотными летательными аппаратами. По данным властей города, в результате атаки произошло возгорание в трех районах. Всего было зафиксировано восемь прилетов беспилотников, шесть из них атаковали жилые дома — элитные ЖК города. Согласно последним данным, пострадавших нет. Глава Татарстана Рустам Минниханов призвал жителей не поддаваться панике после атаки беспилотников, пишет Лента.