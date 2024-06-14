В аэропорту «Курумоч» таможенники пресекли 33 попытки незаконного перемещения валюты

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По итогам работы за пять месяцев текущего года сотрудниками таможенного поста Аэропорт Самара пресечено 33 попытки незаконного перемещения валюты через таможенную границу ЕАЭС.

В сравнении с прошлым годом отмечается рост количества нарушений, связанных с перемещением наличных денежных средств. Так, в 2023 году за аналогичный период сотрудниками поста было выявлено 26 фактов на общую сумму в части превышения установленной нормы более 8 млн рублей. В текущем периоде этот показатель превышает 11,7 млн рублей.

По статистике, чаще всего граждане совершают правонарушения при вывозе валюты из России в такие страны, как Грузия, Азербайджан и ОАЭ.

«В этом году самый крупный случай незаконного перемещения валюты был зафиксирован на авиарейсе в Азербайджан. При проведении выборочного таможенного контроля в ручной клади мужчины была обнаружена незадекларированная сумма денежных средств в размере более 3 млн рублей», - комментирует начальник таможенного поста Аэропорт Самара Анатолий Законов.

Призываем пассажиров обращать внимание на информационные стенды в зонах прилета и вылета, а также при возникновении сомнений обращаться к сотрудникам таможни, находящимся перед входом в «зеленый» коридор.

Подробнее ознакомиться с актуальными правилами перемещения валюты и валютных ценностей можно на сайте Федеральной таможенной службы www.customs.gov.ru в разделе «Информация для физических лиц», сообщает пресс-служба Самарской таможни.

Фото предоставлено пресс-службой Самарской таможни