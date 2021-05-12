В адрес губернатора и облправительства в апреле поступило 3391 обращение от граждан и организаций

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В апреле в адрес губернатора и Правительства Самарской области поступило 3391 обращение от граждан и организаций, из них подавляющее большинство было подано в письменной форме – 93,3%.

Общее количество вопросов, поставленных гражданами в своих обращениях, составило 4012. Приоритетными темами стала экономика (34,4%), сфера ЖКХ (27,3%), социальная сфера (21,1%). Также вопросы касались государства, общества и политики (10,2%), обороны, безопасности, законности (7%).

Взаимодействие органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с пользователями социальных сетей в Самарской области осуществляется посредством системы «Инцидент-менеджмент». Программа позволяет централизованно реагировать на отклики по проблемным вопросам в соцсетях.

В систему «Инцидент менеджмент» поступило более 7195 сообщений, отработано региональными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления 7188. В среднем время ожидания ответа составило

2 часа 13 минут. Чаще всего граждан волновали вопросы, связанные с дорогами (2118), благоустройством (1339), ЖКХ (1188), соцобслуживанием (576). Меньше всего вопросов поступило по теме коронавируса (162). Мобильная приемная Губернатора Самарской области в апреле 2021 года опубликовала 3454 ответа в социальной сети Твиттер.