В администрации Самарского района состоялось заседание комиссии по ЧС

В администрации Самарского района состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям в связи с пожаром в доме по ул.Некрасовской, 25А.
- Тем, кто утратил документы, миграционная служба восстановит их в ближайшее время.
- Для контроля работы систем жизнеобеспечения в близлежащих домах в ночь будет дежурить аварийная бригада управляющей компании.
- Уже завтра жильцам предоставят необходимые справки, в том числе для получения жилья из маневренного фонда тем, кто в этом нуждается.
- Развернут пункт временного размещения в санатории "Волжанка", предоставлены предметы первой необходимости, обеспечено питание.
- Работа с жителями пострадавших от пожара квартир продолжится. В целях обеспечения безопасности доступ к дому будет ограничен.
Фото: администрация Самары