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В администрации Самарского района состоялось заседание комиссии по ЧС

11 января 2023 19:27
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В связи с пожаром в доме по ул.Некрасовской, 25А.

В администрации Самарского района состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям в связи с пожаром в доме по ул.Некрасовской, 25А.  

- Тем, кто утратил документы, миграционная служба восстановит их в ближайшее время. 
- Для контроля работы систем жизнеобеспечения в близлежащих домах в ночь будет дежурить аварийная бригада управляющей компании. 
- Уже завтра жильцам предоставят необходимые справки, в том числе для получения жилья из маневренного фонда тем, кто в этом нуждается. 
- Развернут пункт временного размещения в санатории "Волжанка", предоставлены предметы первой необходимости, обеспечено питание.  
- Работа с жителями пострадавших от пожара квартир продолжится. В целях обеспечения безопасности доступ к дому будет ограничен.

 

Фото:  администрация Самары

 

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