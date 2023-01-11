В администрации Самарского района состоялось заседание комиссии по ЧС

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В администрации Самарского района состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям в связи с пожаром в доме по ул.Некрасовской, 25А.

- Тем, кто утратил документы, миграционная служба восстановит их в ближайшее время.

- Для контроля работы систем жизнеобеспечения в близлежащих домах в ночь будет дежурить аварийная бригада управляющей компании.

- Уже завтра жильцам предоставят необходимые справки, в том числе для получения жилья из маневренного фонда тем, кто в этом нуждается.

- Развернут пункт временного размещения в санатории "Волжанка", предоставлены предметы первой необходимости, обеспечено питание.

- Работа с жителями пострадавших от пожара квартир продолжится. В целях обеспечения безопасности доступ к дому будет ограничен.

Фото: администрация Самары