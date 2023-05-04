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В 78-ю годовщину Великой Победы в Самарской области пройдут Парад, патриотические мероприятия и концертная программа «Страна Героев» с участием Светланы Сургановой



День Победы – традиционно самый почитаемый и любимый праздник. Это праздник памяти, символ незыблемой веры и любви к Родине. «День Победы – праздник, дорогой сердцу каждого россиянина, его чтят в каждой семье. Та Победа была добыта ценой невероятных усилий всей страны. И сейчас, когда наша страна вновь ведёт бой против нацистов, помнить о подвиге наших предков особенно важно. Мы обязаны позаботиться о ветеранах Великой Отечественной войны и о семьях современных героев. И наша важнейшая задача – сохранить и передать историческую память о Великой Победе потомкам», – отметил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в ходе расширенного заседания областного оргкомитета «Победа».



В этом году в Самарской области в рамках празднования 78-й годовщины Великой Победы были организованы как традиционные мероприятия, так и новые акции, чтобы каждый житель и гость Самарской области смог почувствовать себя причастным к торжественным мероприятиям великого праздника. Дата 9 Мая для Самарской области – региона, два города которого – Самара и Сызрань – удостоились почётного звания «Город трудовой доблести» – священная! В годы Великой Отечественной войны Самарская область стала кузницей оружия Победы, а Куйбышев – запасной столицей страны.



Объединяющей темой мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, стала тема героизма русского народа. История России богата примерами самоотверженной борьбы и человеческого подвига во имя Отечества. И сегодня, в беспрецедентной ситуации в новейшей истории, каждый гражданин России своими ратными и трудовыми подвигами, преданностью и любовью к Отечеству подтверждает: Россия – Страна Героев. Мы свято храним память о подвиге русского народа, солдата, и не можем не гордиться подвигами тружеников тыла.



Патриотические и памятные мероприятия, призванные сохранить историю великого народа-победителя, стартовали в Самарской области задолго до знаменательной даты. Школьники региона принимают участие в акции «Письмо солдату», проходят уроки мужества и встречи с ветеранами ВОВ и участниками СВО, принимают участие в онлайн-акциях по чтению стихов о Великой Отечественной войне и творческих конкурсах рисунков, посвящённых Великой Победе. Тысячи мероприятий по всей губернии и в каждом её уголке, посвящённых 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, среди которых уже известные всем акции: «Ветеран живёт рядом», «Георгиевская ленточка», «Вахта памяти», «Мы помним ваш подвиг» и др. Проводятся мини-парады, кинопоказы под открытым небом, патриотические и просветительские программы, спортивные мероприятия. Специальная праздничная программа подготовлена для участников СВО, которые находятся на лечении в госпитале. Главное управление МЧС России по Самарской области совместно с участниками «Российского движения детей и молодёжи» присоединилось к акции «Окна Победы», украсив окна учебного центра федеральной противопожарной службы. Самарская областная детская библиотека и библиотеки муниципальных образований региона стали участниками Международной акции по поддержке детского чтения «Читаем детям о Великой Отечественной войне». Ведётся работа по восстановлению памятных мест, по благоустройству мемориальных комплексов, и многое другое.



Основные праздничные мероприятия, посвящённые 78-й годовщине Великой Победы, стартовали 1 мая. В преддверии Дня Победы Самарская область открыла Международный фестиваль антифашистской песни «Гитары в строю!». На протяжении 6 дней многоформатные мероприятия фестиваля проходят на разных площадках Самарской области, и каждый житель и гость Самарской области может присоединиться к международной акции солидарности против фашизма и нацизма. Гости фестиваля – известные зарубежные и российские исполнители: Стивен Сигал, Джими МакРэй, группа LiberАrte, Сашо Гачник, Франсуа Модеме, Крэйг Робертс, группа «Зверобой», группа «Декабрь», народный ансамбль России «Гренада», заслуженный артист Российской Федерации Сергей Войтенко, заслуженный артист Российской Федерации Денис Майданов и другие.

В День Весны и Труда прошла церемония возложения цветов к стеле «Самара – город трудовой доблести». Жители Куйбышева (Самары) своим самоотверженным трудом внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечивая бесперебойное производство военной и гражданской продукции и проявив массовый трудовой героизм.



3 мая более 200 воспитанников ведущих хореографических коллективов приняли участие в патриотической акции «Вальс Победы», исполнив танцевальную композицию под запись песни «Тучи в голубом» в исполнении народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Этот проект проходит под эгидой Россотрудничества в городах-партнёрах Белоруссии и России.



4 мая в Парке Победы прошло патриотическое мероприятие «Во славу Великой Победы». Школьные музеи боевой славы представили выставки и рассказали о музейных экспонатах, связанных с героической историей Великой Отечественной войны. Здесь прошёл областной смотр часовых постов №1, а в патриотической акции «Сад памяти» приняли участие гости фестиваля «Гитары в строю» вместе с жителями Самары, высадив деревья.



8 мая состоятся традиционные церемонии возложения венков и цветов к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине» и на Алее Славы в столице региона – Самаре.

Центральное событие – военный парад, посвящённый 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, – начнётся на площади Куйбышева в г.Самаре 9 мая в 10 часов утра. В параде примут участие парадные расчёты военной техники, военно-исторической техники, военно-патриотических клубов, а также авиационная техника ДОСААФ России. В рамках Парада состоится прямое включение обращения Президента Российской Федерации Владимира Путина. К минуте молчания, объявленной Президентом, присоединятся участники и гости Парада на площади Куйбышева.



Прямую трансляцию военного парада с площади Куйбышева в г.Самаре, посвящённого 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, можно будет посмотреть онлайн на следующих ресурсах:

– на площадках ГТРК «Самара»:

•в эфире телеканала «Самара 24»

•на сайте ГТРК «Самара» tvsamara.ru https://tvsamara.ru/news/

•в группе «ВКонтакте» ГТРК «Самара» https://vk.com/gtrksamara

– на площадках Медиахолдинга «СОВА»:

•в эфире телеканала «Губерния»

•на сайте Sovainfo.ru https://sovainfo.ru/

•в группе «ВКонтакте» СОВА https://vk.com/sovanews63

– в группе «ВКонтакте» «Самарская область» https://vk.com/samaroblast

– на площадках «Самара-ГИС»:

• в эфире телеканала «Самара-ГИС»

• на сайте https://samaragis.ru

• в мобильном приложении телеканала «Самара-ГИС»

В паблике телеканала «Самара-ГИС» в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/samaragis

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•https://t.me/samaragisnews

•https://vk.com/samaragis

– на площадках «ЛАДА-МЕДИА» (в повторе с 11:00):

•в эфире телеканала «ТОЛЬЯТТИ 24»

•на сайте https://tvtogliatti24.ru/

•в мобильном приложении «ТОЛЬЯТТИ 24»

•в Телеграм-канале https://t.me/tvtogliatti24

•в группе «ВКонтакте» телеканала «ТОЛЬЯТТИ 24» https://vk.com/tvtogliatti24



В рамках торжественных памятных мероприятий 9 мая в скверах площади Куйбышева будет работать несколько тематических площадок, пройдёт традиционная акция «Солдатская каша». На площади Славы города Самары состоится церемония занесения имени А.А.Соколовского в списки Героев Отечества на памятную доску «Герои Российской Федерации» мемориала «Куйбышевцы – Герои Советского Союза».



В 12:00 9 мая на площади Славы г.Самары выступит сводный хор отцов «Песни Победы отцов». Более 500 мужчин исполнят военно-патриотические песни, посвящённые великому празднику – Дню Победы. Проект «Песни Победы Отцов» стартовал 2 февраля 2023 года, за несколько месяцев он охватил практически все муниципальные районы губернии. Финальное мероприятие проекта – исполнение песен сводным хором – сможет претендовать на самый большой по количественному составу сводный хор и новый российский рекорд. Все желающие смогут присоединиться к акции на площади Славы и подпевать исполнителям известные и любимые песни: «Поклонимся великим тем годам», «Бухенвальдский набат», «Журавли», «Живые, пойте о нас!», «Катюша», «Смуглянка», «Хотят ли русские войны», «Мужчины», «Служить России», «День Победы».



Традиционная народная акция – шествие «Бессмертного полка» – в этом году выйдет за рамки одной улицы и одного дня. 9 мая жители Самарской области вместе со всей страной почтут память своих героев, выбрав свой формат «Бессмертного полка»: «Бессмертный полк на автомобилях», «Бессмертный полк: портрет героя на одежде», «Бессмертный полк: портрет героя на сердце», онлайн-шествие «Бессмертного полка». Трансляция онлайн-шествия «Бессмертный полк» запланирована на телеканалах «Губерния», «Тольятти-24», «Самара-ГИС» и на медиаэкранах на площади Славы. Подробная информация о форматах проведения «Бессмертного полка» в 2023 году – на официальном сайте www.polkrf.ru.



Финальным мероприятием Дня Победы станет концертная программа на площади Куйбышева «Страна Героев» с участием творческих коллективов Самарской области. Специальным гостем мероприятия станет группа «Сурганова и Оркестр», которая исполнит знаменитые песни «Пилоты», «Дождливым вечером», «Смуглянка», «Катюша», «Любимый город» и другие. Специально к праздничной концертной программе создана вокально-хореографическая постановка «Победа будет за нами!», которая будет исполнена за несколько минут до праздничного фейерверка. Начало концерта - в 17:00.



В 22:00 в Самаре в акватории р.Волги напротив 1-й очереди набережной и на пл.Куйбышева состоится праздничный фейерверк и артиллерийский салют.