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В 60% самарских семей постоянно готовят женщины

31 марта 2021 09:54
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В 60% самарских семей постоянно готовят женщины

В каждой четвертой паре (28%) обязанности по приготовлению завтраков, обедов и ужинов разделены примерно поровну.

В 7% семей кулинарами чаще выступают мужчины. Но в большинстве случаев поварские обязанности лежат на женщинах (61%). Впрочем, похоже, что иногда респонденты явно переоценивают свой вклад: среди мужчин 9% утверждают, что кулинарные обязанности лежат на их плечах, хотя среди женщин такой ответ дает лишь каждая двадцатая (5%).

По мнению 47% россиян, женщины готовят вкуснее. Напротив, 16% опрошенных убеждены, что мужчины справляются лучше. При этом намного чаще первенство мужчин признают в тех парах, где готовит преимущественно сильный пол (58%). Каждый третий опрошенный (30%) сообщил, что в их семье и мужчина, и женщина готовят одинаково вкусно. Чаще такую оценку дают в парах, где готовят оба партнера (48%).

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане старше 18 лет из всех округов страны, состоящие в браке или отношениях.

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 448
  • Время проведения: 11—18 марта 2021 года
  • Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, состоящее в браке или отношениях
  • Размер выборки: 2000 респондентов

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