В 46% компаний Самары есть сотрудники на удаленке

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Кадровый голод привел к увеличению числа компаний, практикующих удаленку. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители предприятий и организаций из Самары.

В Самаре в 46% компаний есть сотрудники, которые работают удаленно. В Москве и Санкт-Петербурге (43 и 39% соответственно).



Доля дистанционных работников от числа занятых в компании составляет 11%.



Компаний, где есть сотрудники, работающие из-за рубежа, сейчас всего 5%. В Москве больше, чем в Санкт-Петербурге (6 и 2% соответственно).



Работают на удаленке, по-прежнему, чаще всего IT-специалисты. На втором месте — сотрудники отделов продаж и клиентского сервиса, на третьем — бухгалтерия. На дистанционной работе оставляют ИТР (конструкторов, проектировщиков, архитекторов) и эйчаров (рекрутеров, а также специалистов по охране труда и кадровому делопроизводству, ведущих документооборот в электронном виде), колл-центры и юристов.





Время проведения: 11 августа — 2 сентября 2024 года.