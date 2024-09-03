В 46% компаний Самары есть сотрудники на удаленке

Я нашел ошибку
Главные новости:
о личной жизни, знаке зодиака и судимости: что еще спрашивают на собеседованиях работодатели у жителей Самарской области
О личной жизни, знаке зодиака и судимости: что еще спрашивают на собеседованиях работодатели у жителей Самарской области
Ученые Самарского политеха обнаружили новый класс материалов для аккумуляторов
Ученые Самарского политеха обнаружили новый класс материалов для аккумуляторов
Каждый второй россиянин готов строить отношения с девушкой, чей доход значительно выше
Каждый второй россиянин готов строить отношения с девушкой, чей доход значительно выше
В Самарской области полицейские и общественники присоединились к акции «Мы - против терроризма и экстремизма!»
В Самарской области полицейские и общественники присоединились к акции «Мы - против терроризма и экстремизма!»
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Дня воинской славы России - Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год)
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Дня воинской славы России - Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год)
Школьный автобус в Китае насмерть задавил 11 человек
Школьный автобус в Китае насмерть задавил 11 человек
Третий в регионе и первый в малом городе: в Нефтегорском районе Самарской области начал работу Центр цифрового образования IT-куб
Третий в регионе и первый в малом городе: в Нефтегорском районе Самарской области заработал Центр цифрового образования IT-куб
В Самарской области начал работу образовательный кластер среднего профессионального образования «Управление и право»
В Самарской области начал работу образовательный кластер среднего профессионального образования «Управление и право»
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90
-1.19
EUR 99.26
-1.5
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
К празднованию Дня города Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий.
В Самаре пройдет открытая лекция московского историка архитектуры Дениса Ромодина
В губернии прошел финал соревнований "Высший класс"
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В 46% компаний Самары есть сотрудники на удаленке

3 сентября 2024 09:49
169
В 46% компаний Самары есть сотрудники на удаленке

Кадровый голод привел к увеличению числа компаний, практикующих удаленку. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители предприятий и организаций из Самары.

В Самаре в 46% компаний есть сотрудники, которые работают удаленно. В Москве и Санкт-Петербурге (43 и 39% соответственно).

Доля дистанционных работников от числа занятых в компании составляет 11%.

Компаний, где есть сотрудники, работающие из-за рубежа, сейчас всего 5%. В Москве больше, чем в Санкт-Петербурге (6 и 2% соответственно).

Работают на удаленке, по-прежнему, чаще всего IT-специалисты. На втором месте — сотрудники отделов продаж и клиентского сервиса, на третьем — бухгалтерия. На дистанционной работе оставляют ИТР (конструкторов, проектировщиков, архитекторов) и эйчаров (рекрутеров, а также специалистов по охране труда и кадровому делопроизводству, ведущих документооборот в электронном виде), колл-центры и юристов.


Время проведения: 11 августа — 2 сентября 2024 года.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
о личной жизни, знаке зодиака и судимости: что еще спрашивают на собеседованиях работодатели у жителей Самарской области
03 сентября 2024, 12:57
О личной жизни, знаке зодиака и судимости: что еще спрашивают на собеседованиях работодатели у жителей Самарской области
Причем по сравнению с показателями аналогичного опроса 2022 года работодатели стали на 6% чаще интересоваться семейным положением кандидатов. Общество
35
Каждый второй россиянин готов строить отношения с девушкой, чей доход значительно выше
03 сентября 2024, 12:43
Каждый второй россиянин готов строить отношения с девушкой, чей доход значительно выше
Оказалось, что больше половины респондентов-мужчин не видят проблемы в том, что партнерша зарабатывает существенно больше них. Общество
87
78% жителей Самары хотели бы ограничение скорости самокатов
02 сентября 2024, 13:03
78% жителей Самары хотели бы ограничение скорости самокатов
Жители городов-миллионников солидарны с москвичами и хотели введения аналогичных мер по замедлению электросамокатов в своих городах. Общество
389
В центре внимания
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в связи с Днем солидарности в борьбе с терроризмом
3 сентября 2024  11:53
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в связи с Днем солидарности в борьбе с терроризмом
120
6 сентября в Самаре пройдет распределение свободных мест в детсада
3 сентября 2024  10:04
6 сентября в Самаре пройдет распределение свободных мест в детсадах
131
Глава Минобрнауки России и Вячеслав Федорищев открыли производство биорезорбируемых имплантатов из магниевых сплавов.
2 сентября 2024  22:28
Валерий Фальков и Вячеслав Федорищев открыли технопарк Тольяттинского госуниверситета
535
Они встретились со студентами и преподавателями вузов региона.
2 сентября 2024  18:34
Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков и руководитель Самарской области Вячеслав Федорищев обсудили развитие вузов региона
970
В Самарской области открылись 18 специализированных классов в рамках нацпроекта БАС
2 сентября 2024  12:31
В Самарской области открылись 18 специализированных классов в рамках нацпроекта БАС
386
Весь список