В 45 оздоровительных лагерях Самарского региона организован отдых 8 336 детей

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Во вторник, 22 июня 2021 года, первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел традиционное еженедельное оперативное совещание, в котором приняли участие члены Правительства, руководители областных ведомств, главы крупнейших муниципалитетов.

Важным вопросом, который рассмотрели участники оперативного совещания, стала организация детской летней оздоровительной кампании. В рамках первой смены – она стартовала в начале июня и продлится до 24 числа – в 45 оздоровительных лагерях региона организован отдых 8 336 детей, в том числе почти 2 000 ребят из многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В этом году, в соответствии с поручением Президента Российской Федерации Владимира Путина, родители получают компенсацию стоимости путевки в детский лагерь – до 50%, но не более 20 тысяч. В Самарской области выплаты получают через портал «Госуслуги» или на карту «МИР».

«Для реализации поручений, которые были даны в послании Президента РФ о доступности детского отдыха работает два механизма, согласно которым люди могут получать компенсации стоимости услуг до 50%», – пояснила министр социально-демографической и семейной политики Марина Антимонова.

Министр доложила о том, какие меры защиты от новой коронавирусной инфекции применяются в летних лагерях. Все детские оздоровительные центры оснащены обеззараживающими лампами и бесконтактными термометрами, средствами индивидуальной защиты, на их территории регулярно проводится дезинфекция. 34 центра работают в закрытом режиме – персонал не покидает территорию центра на протяжении всей смены. Персонал регулярно проходит тестирование, ребята предоставляют справку об отсутствии контактов с заболевшими новой инфекцией, соблюдается весь комплекс противоэпидемиологических мер.