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В 41% компаний в честь Нового года принято играть в «Тайного Санту»

29 декабря 2023 10:25
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В 41% компаний, по словам их сотрудников, в честь Нового года принято играть в «Тайного Санту»

Служба исследований hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, провела опрос среди трудоустроенных соискателей и выяснила, принято ли у них на работе дарить друг другу новогодние подарки и сколько денег на это планируется потратить. Опрос проводился с 29 ноября по 7 декабря 2023 среди 1 564 респондентов.

В 41% компаний, по словам их сотрудников, в честь Нового года принято играть в «Тайного Санту» (анонимный обмен подарками по жребию). Еще 35% рассказали, что у них в коллективе обычно делают подарки друг другу по желанию, а в 10% компаний начальство дарит подарки всем подчиненным. Кроме того, в 4% компаний все дарят новогодние подарки всем, столько же респондентов делают подарок только руководителю.

Вообще не принято дарить новогодние подарки на работе в 21% компаний.

Почти половина россиян – 49% – рассчитывают уложиться в 1 000 руб. при покупке подарка для коллеги. Еще 18% готовы потратить до 2 000 руб. Купить коллеге подарок дороже 2 000 руб. согласны только 12% опрошенных. Еще 9% вообще нисколько не готовы потратить на эти цели, а 11% затруднились ответить.

 

Теги: Опрос

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