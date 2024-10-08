В 2025 году средняя пенсия по старости в России вырастет до 24,1 тысячи рублей

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Об этом говорится в документах проекта бюджета Социального фонда (СФР), передают «Известия».

Как следует из документов, к концу 2025 года средний размер пенсии увеличится на 7,5 процента. Отмечается, что предполагаемый рост выше запланированной в 2025 году индексации страховых пенсий, которые планирую увеличить на 7,3 процента.

Одной из причин роста пенсий станет возобновление индексации выплат работающим пожилым гражданам, приостановленной в 2016 году, пояснил научный сотрудник центра «ИНСАП» Институт прикладных экономических исследований президентской академии Виктор Ляшок. При этом отмечается, что данная мера не уберет полностью разрыв между выплатами незанятых и трудоустроенных пенсионеров, но может его снизить. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, минимальное доначисление составит 1,3 тысячи рублей.