в 2025 году ожидается снижение спроса на шашлычные наборы

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Сервис «Супермаркеты» от Т-Банка совместно с аналитическим проектом T-Data изучил покупки шашлычных наборов в 2024—2025 годах и выявил самые популя

Также T-Data рассчитал индекс шашлыка Т-Банка, который показывает спрос на шашлычные наборы в период майских праздников. Аналитики изучили данные за 2024 год, а также составили прогноз на майские праздники 2025 года.

В расчете индекса учитывалось отношение количества чеков с шашлыком за 2 недели майских праздников (27 апреля — 10 мая 2024 года) к 2 неделям до праздников. Прогноз индекса шашлыка на 2025 год рассчитывался при помощи ИИ-сервиса для аналитики и прогнозирования ETNA.

Основные выводы:

В 2025 году ожидается снижение индекса шашлыка, отражающего спрос на шашлычные наборы в период майских праздников, до 1,7 против 1,8 в 2024 году.

Лидерами индекса шашлыка стали Карелия (3,2), Псковская (2,9) и Новгородская области (2,8).

63% покупок шашлычных наборов совершают мужчины, чаще всего в возрасте 30—40 лет (37%).

Наибольшая активность покупок мяса для шашлыка наблюдается по субботам с 11:00 до 16:00

Сопутствующие товары в чеке вместе с шашлыком — овощи (35%), пиво (30%), хлеб (19%).

Индекса шашлыка Т-Банка

Наибольший рост спроса на шашлычные наборы зафиксирован в Северо-Западном федеральном округе, где показатели в майский период превышают среднемесячные значения вне сезона в несколько раз. Абсолютным лидером стала Республика Карелия с индексом 3,2, следом идут Псковская и Новгородская области — 2,9 и 2,8 соответственно.

На юге страны ситуация иная. В Ростовской области и Краснодарском крае, где шашлык традиционно пользуется спросом независимо от сезона, индекс составил 1,5. Крым демонстрирует исключение из этой тенденции: здесь индекс достигает 2,1, что почти в полтора раза выше, чем в других южных регионах. В Московской области индекс равен 1,9, а в Ленинградской — 2,4.

По прогнозу ETNA, ожидается, что в 2025 году индекс шашлыка по всей России снизится с 1,8 до 1,7. Подробные данные по регионам можно посмотреть в таблице.

Динамика покупок шашлыка в летний сезон 2024 года

Летний сезон 2024 года стал периодом устойчивого роста спроса на шашлык. В июне продажи увеличились на 10% по сравнению с маем, достигнув годового пика. В июле и августе спрос оставался на высоком уровне, несмотря на постепенное снижение активности, что подтверждает выраженный сезонный характер категории. Май задал динамике сильный старт: по сравнению с апрелем спрос вырос на 27% — во многом благодаря длинным выходным. Уже 28 апреля — в первый день праздничного периода — продажи выросли более чем в 2,5 раза относительно предыдущего воскресенья.

Ключевым днем стало 9 мая (День Победы): спрос в этот день оказался в 2,2 раза выше среднемайского уровня, хотя на его долю пришлось только 7% от всех покупок месяца. После пика началось постепенное снижение: к 12 мая продажи заметно сократились, а в будние дни, например 6 мая, фиксировались минимумы месяца. К концу мая спрос стабилизировался на уровне, почти вдвое превышающем апрельские значения, что сформировало крепкий задел для летнего сезона.

Демографический портрет любителей шашлыка

Шашлычные наборы на майские праздники пользуются неравноценной популярностью у мужчин и женщин: 63% против 37% соответственно.

Возрастная статистика показывает, что основную долю потребителей составляют люди в возрасте от 30 до 40 лет: 37% всех продаж. Молодежь в возрасте 20—30 лет формирует 27% покупок, а покупатели старше 50 лет — только 9%.

Наиболее часто в чеках с шашлычными наборами встречаются следующие категории товаров: фрукты, овощи, ягоды и зелень (в 65% чеков), вода, соки и другие напитки (52%), хлеб и выпечка (42%).

Среди напитков, приобретаемых вместе с шашлычными наборами, наибольшей популярностью пользуется пиво: оно встречается в 30% чеков. Также часто покупают воду (17%) и газированные напитки (13%).

Максимальная покупательская активность приходится на субботу: чуть менее 25% от всех недельных продаж шашлычных наборов. Пик продаж наблюдается в период с 11:00 до 16:00, когда совершается 14% от еженедельного объема покупок шашлычных наборов. К вечеру интерес к покупкам падает: на период с 16:00 до 20:00 приходится только 5% недельных продаж, что втрое меньше дневного пика.

Сопутствующие товары

Анализ чеков показал, что чаще всего вместе с шашлыком приобретают овощи: такие сочетания встречаются в 35% чеков по стране. При этом в Санкт-Петербурге доля таких покупок достигает 77%, в Новгородской области — 74%, в Курской — 65%, а в столице — 57%. Выделяется Курганская область, где только 13% покупок шашлыка сопровождаются овощами при среднероссийском показателе 35%.

Среди алкогольных напитков традиционно лидирует пиво, которое присутствует в 30% чеков в среднем по России. Но в Рязанской области этот показатель взлетает до 87%, а в Саратовской — до 72%. Крепкий алкоголь встречается в 5% покупок (максимум 7% в Республике Коми), вино — в 4% (до 7% в Нижегородской области).

Магаданская область оказалась единственным регионом России, где газированные напитки (17% чеков) превзошли по популярности традиционное для шашлыка пиво (13%). Бутилированная вода фигурирует в 17% чеков россиян, причем в Архангельской области вода (19%) занимает первое место с отрывом в 1% от пива (18%). Для сравнения: в среднем по России разрыв между этими напитками составляет 13% п. п. (пиво — 30%, а вода — 17%). Соки присутствуют в 11% чеков по России, достигая 19% в Республике Бурятия.