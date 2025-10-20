169

В 2025 году на территории Самары реализуется 11 национальных проектов, инициированных Президентом России Владимиром Путиным. В рамках рабочего совещания в администрации города подвели промежуточные итоги реализации шести национальных проектов – «Инфраструктура для жизни», «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Эффективная и конкурентная экономика», «Туризм и гостеприимство». В общей сложности на мероприятия этих нацпроектов направлено 3,1 млрд рублей из бюджетов разного уровня.

«Считаю важным расширять участие Самары в национальных проектах. Администрация города уже ведет большую работу в этом направлении. Нацпроекты – это реально работающие инструменты, помогающие развивать города и регионы нашей страны, повышать качество жизни людей. Особое внимание будем уделять обмену опытом среди предпринимателей и промышленных организаций в развитии своего дела через получение поддержки посредством участия в нацпроектах», – отметил глава города Самара Иван Носков.

Одним из ключевых в Самаре является нацпроект «Инфраструктура для жизни». В рамках него по программе «Формирование комфортной городской среды» полностью завершено благоустройство 27 дворовых территорий. Также завершено благоустройство двух общественных пространств – сквера Экономистов и сквера Восточного, завершается благоустройство парка Щорса, в следующем году по решению жителей преображение парка будет продолжено. Также отремонтирован 31 участок автомобильных дорог общей протяженностью 32 км.

«Национальные проекты за несколько лет реализации стали масштабной государственной программой и затронули практически каждую семью в России. У нас в Самаре есть много примеров их успешной реализации в разных сферах. И это очень важно, потому что этот инструмент позволяет решать масштабные задачи и даёт дополнительные возможности для развития нашего родного города, создания в нем гармоничной, удобной, функциональной среды и повышения качества жизни самарцев», – отметил председатель Думы городского округа Самара Сергей Рязанов.

В рамках нацпроекта «Семья» с начала 2025 года более 30 тысяч детей посетили городские учреждения культуры по проекту «Пушкинская карта». Капитально ремонтируют библиотеку № 3 в Промышленном районе, завершение работ запланировано на 2026 год. На общей площади более 950 квадратных метров здесь расположится гостиная для проведения мероприятий, детский читальный зал и игровая комната, зона книговыдачи, компьютерный класс, студия звукозаписи, выставочная зона, конференц-зал, мастерские и кинотеатр. В рамках нацпроекта новой мебелью и интерактивным оборудованием оснастили музей Э.А. Рязанова. В рамках нацпроекта «Семья» и «Молодежь и дети» проведены капитальные ремонты в школе № 28 и Центре развития ребенка – детском саду № 462.

В рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» более 40 тысяч гостей объединил гастрофестиваль «Самара со вкусом». По итогам летнего туристического сезона областную столицу посетили около 2 млн человек. С этого года в городе начал работать первый информационно-справочный центр для туристов, открытый в рамках нацпроекта.

Напомним, нацпроекты «Инфраструктура для жизни», «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Эффективная и конкурентная экономика», «Туризм и гостеприимство», а также остальные национальные проекты инициированы Президентом России Владимиром Путиным в 2025 году с целью улучшения качества жизни населения и достижения целей, обозначенных Указом Президента России от 07.05.2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».