В 2024 году вырастут цены на сигареты и алкоголь 

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который в том числе предусматривает индексацию акцизов на табачную и отдельные виды алкогольной продукции. Документ опубликован на официальном портале правовой информаци, передает РИА Новости.

Закон предусматривает повышение с 1 января 2024 года ставок акцизов на табачную продукцию и табак, в том числе предназначенный для потребления путем нагревания, на 3% по сравнению с ранее установленными, и их последующую индексацию в 2025-2026 годах. А ставка акциза на жидкости для электронных систем доставки никотина (ЭСДН) увеличивается в два раза.

Закон также увеличивает примерно в три раза ставки акцизов на отдельные виды алкогольной продукции с 1 мая 2024 года, в том числе на вина (кроме крепленых (ликерных) - до 108 рублей за литр. В 2025 году акциз на них повышается до 112 рублей за литр, в 2026 году - до 116 рублей. А на игристые вина, включая российское шампанское, и винные напитки акцизы с мая следующего года увеличиваются до 141 рубля за литр, в 2025 году - до 147 рублей, в 2026 году - до 153 рублей.

На крепленое (ликерное) вино, крепленое вино наливом и алкогольную продукцию крепостью свыше 18% акциз с мая 2024 года составит 643 рубля за литр безводного спирта, в 2025 году – 669 рублей, в 2026 году – 696 рублей. Для менее крепкой алкогольной продукции акциз с мая 2024 года будет определяться в абсолютной сумме за литр безводного этилового спирта как отношение определенной величины (141 рубль в 2024 году, 147 рублей в 2025 году, 153 рубля в 2026 году) к объемной доле этилового спирта в подакцизном товаре.

Закон, который содержит и другие изменения, вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.