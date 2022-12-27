В 2024 году может начаться сборка автомобилей Aurus в ОАЭ 

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В 2024 году может начаться сборка автомобилей российского бренда Aurus в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом заявил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров во вторник, 27 декабря, пишут "Известия".

«Да. Они (холдинг Tawazun. — Ред.) сохраняют такое намерение. Я думаю, что следующий год будет организационным, а уже, скорее всего, с 2024 года начнется сборка в ОАЭ, одновременно с появлением дилерского центра», — сказал он в беседе с ТАСС.

Российский проект «Кортеж» (рыночное название Aurus), в рамках которого разрабатываются российские автомобили люксового класса, был запущен в 2014 году. Производитель намерен создать на базе единой платформы серию машин: седан, лимузин, кабриолет, минивэн и внедорожник.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев