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В 2024 году может начаться сборка автомобилей Aurus в ОАЭ 

27 декабря 2022 23:45
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Производитель намерен создать на базе единой платформы серию машин: седан, лимузин, кабриолет, минивэн и внедорожник.

В 2024 году может начаться сборка автомобилей российского бренда Aurus в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом заявил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров во вторник, 27 декабря, пишут "Известия".

«Да. Они (холдинг Tawazun. — Ред.) сохраняют такое намерение. Я думаю, что следующий год будет организационным, а уже, скорее всего, с 2024 года начнется сборка в ОАЭ, одновременно с появлением дилерского центра», — сказал он в беседе с ТАСС.

Российский проект «Кортеж» (рыночное название Aurus), в рамках которого разрабатываются российские автомобили люксового класса, был запущен в 2014 году. Производитель намерен создать на базе единой платформы серию машин: седан, лимузин, кабриолет, минивэн и внедорожник.

 

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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