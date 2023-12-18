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В 2024 году 12 сел Самарской области подключат к Интернету и мобильной связи

18 декабря 2023 15:50
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Базовые станции подключаются преимущественно по волоконно-оптическим линиям, что обеспечивает высокую скорость передачи данных.

В Самарской области по программе «Устранение цифрового неравенства 2.0» федерального проекта «Информационная инфраструктура» нацпроекта «Цифровая экономика» в 2024 году подключат к высокоскоростному интернету 4G и мобильной связи 12 населенных пунктов, численностью от 100 до 500 человек.

Перечень населенных пунктов был составлен на основе выбора жителей Самарской области, которые приняли участие в онлайн голосовании на портале Госуслуг летом этого года. Также учитывались голоса, полученные Минцифры РФ по почте.

Базовые станции подключаются преимущественно по волоконно-оптическим линиям, что обеспечивает высокую скорость передачи данных. О необходимости развития цифровизации Самарской области, в том числе, в малых населенных пунктах, неоднократно заявлял Губернатор Дмитрий Азаров, отмечая, что сельские жители должны иметь равные права с городским населением к доступу в Интернет, чтобы пользоваться всеми электронными сервисами и услугами.

«Программа «Устранение цифрового неравенства» дает возможность получать самые современные цифровые сервисы, требующие высоких скоростей передачи данных. Это позволит обеспечить в обозримой перспективе качественной связью и интернетом всю территорию Самарской области, каждый населенный пункт», - отметил врио заместителя председателя правительства – руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

Голосование на портале Госуслуг по выбору населенных пунктов численностью от 100 до 500 человек, где необходимо провести высокоскоростной Интернет и мобильную связь стандарта 4G/LTE, проводится ежегодно до 2030 года.

Проект «Устранение цифрового неравенства 2.0» (УЦН 2.0) реализуется в Самарской области с 2021 года. В настоящее время проект уже реализован в 117 населенных пунктах, а в период с 2024 до 2030 года будут обеспечены связью еще 65 сел и деревень с численностью населения от 100 до 500 жителей. В текущем году в рамках реализации УЦН 2.0. к Интернету и мобильной связи было подключено 19 малых населенных пунктов.

Воспользоваться услугами широкополосного доступа к сети Интернет (на скорости не менее 1 Мбит/с) сегодня имеют возможность 99,81% населения Самарской области (3 166 837 человек).

Качество сотовой связи и доступа к сети Интернет в Самарской области только повышается. Операторы на постоянной основе, несмотря на сохраняющиеся проблемы с логистикой и импортозамещением оборудования, поддерживают существующую инфраструктуру, модернизируют имеющееся оборудование и устанавливают новые базовые станции. В 2023 году сотовыми операторами проведены мероприятия по увеличению скорости мобильного Интернета 4G на 25-30%.

Согласно информации, полученной от операторов связи, в 2023 году на территории Самарской области осуществлена прокладка более 800 км волоконно-оптических линий связи и установлено более 200 базовых станций. Также с начала этого года операторы переоборудовали более 100 базовых станций по всей области со стандарта 3G на стандарт 4G. Модернизация оборудования помогла перераспределить сетевую нагрузку, улучшить качество связи и дать жителям отдаленных районов доступ к 4G скоростям.

Населенные пункты, в которых будут установлены базовые станции для подключения к высокоскоростному Интернету и мобильной связи в 2024 году:

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