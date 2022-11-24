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В 2023 году в России появится первая профориентационная премия

24 ноября 2022 12:35
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В 2023 году в России появится первая профориентационная премия

На торжественном мероприятии в рамках форума «Билет в будущее», прошедшего в ЦВЗ «Манеж» 18-19 ноября, были отмечены лучшие региональные операторы проекта и самые активные педагоги-навигаторы. Педагога-психолога МБУ «Школа №13» г.о. Тольятти Елену Резниченко наградили Благодарственным письмом Министерства просвещения Российской Федерации за работу в проекте ранней профориентации «Билет в будущее». 

Итогом форума стало учреждение первой всероссийской премии среди профориентационных инициатив и лидеров. Об этом присутствующим сообщил директор Фонда Гуманитарных Проектов Иван Владимирович Есин.

«Новая российская премия ставит своей целью охватить все регионы страны и оценить деятельность педагогов-навигаторов, профориентационные корпоративные практики, авторские методики отдельных экспертов, научную работу в этой области, индивидуальные проекты в школах, информационное освещение и многое другое. В ближайшее время мы начнем подготовку и формирование фонда премии и пригласим к участию, как государственных, так и частных партнеров» - прокомментировал член Общественной палаты РФ, руководитель проекта «Билет в будущее» Иван Есин.

Премия призвана агрегировать и выстроить единую систему лучших профессиональных проектов в стране и государствах-партнерах. Предварительные этапы отбора включают экспертную оценку научных институтов в сегменте профессиональной ориентации, презентацию лучших проектов и открытое народное голосование.

В торжественном мероприятии приняли участие представители Министерства просвещения Российской Федерации, ЦТР «Гуманитарные технологии», ООО «Профилум», АНО «Центр непрерывного развития личности» и более 150 ведущих российских экспертов-практиков в области образования и ранней профориентации.

В ходе общения было принято несколько значимых решений по расширению проекта «Билет в будущее» в грядущем году. Среди них: учесть индивидуальные особенности обучающихся в базовых этапах программы, расширить диагностики с для детей с ОВЗ, увеличить список нозологий и начать внедрение профориентационного минимума, как нового формата работы.

«Почеркну, что профориентация имеет колоссальный воспитательный потенциал. Благодаря профессионализму и активной позиции педагогов-навигаторов формируется интерес к выбору будущей профессии. Она даёт молодёжи возможность увидеть своё место в будущем страны, внести личный вклад в развитие науки, промышленности, экономики. Именно поэтому работа по профориентации проводится в школах, в рамках внеурочной деятельности, охватывает всю систему дополнительного образования. Очень ценно, что сегодня к ней активно присоединяется профессиональное сообществ, те, кто напрямую взаимодействует с нашими замечательными, талантливыми ребятами.

Уверен, что в следующем, 2023 году, который в нашей стране решением Президента Российской Федерации объявлен «Годом педагога и наставника», мы сможем объединить лучшие региональные практики Вашей работы, реализовать программу профминимума и открыть для каждого школьника путь в его профессиональное будущее! - отметил в своем видеообращении к участникам форума министр просвещения Сергей Сергеевич Кравцов.

Напомним, что в 2022 году проект «Билет в будущее» значительно превысил показатели предыдущего периода и помог более 1,3 миллионов школьников прикоснуться к программе ранней профориентации, а более 17 000 педагогов вошли в пул навигаторов проекта.

«Я второй год принимаю участие в проекте, и мой самый главный мотив – встреча с инициативными педагогами со всей страны.  Пообщаться с коллегами, подчерпнуть что-то новое для себя и вместе одной командой поработать над проектом — это круто! Наш командный проект был высоко оценён экспертами мы попали в ТОП-3 лучших проекта.

С нетерпением жду встречи с коллегами в своей школе, чтобы рассказать об участниках проекта, поделиться живыми эмоциями и просто вдохновить их на участие в интересных и значимых делах для подрастающего поколения»- поделилась педагог-психолог МБУ «Школа №13» г.о. Тольятти Елена Резниченко.

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