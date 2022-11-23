В 2023 году повышения тарифов на коммунальные услуги не будет

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Тарифы на коммунальные услуги в Самарской области вырастут 1 декабря 2022 года. В среднем по региону повышение составит 9%. Такое решение было принято на федеральном уровне. По предварительным подсчетам, собственник трехкомнатной квартиры в Самаре будет платить за коммуналку на 500 рублей больше.

Об этом в ходе эфира из Центра управления регионом рассказала руководитель департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области Алена Гаршина. Обычно тарифы на коммунальные услуги повышают в июле каждого года. Но в этот раз принято решение сделать это раньше – в декабре.

«В последние годы индексация тарифов в среднем по стране составляла 4%, - поясняет Алена Гаршина. - Текущая инфляция 2022 года уже значительно превысила эти параметры. Регулируемые организации уже входят в отопительный сезон. Это большая нагрузка по приобретению топлива. Необходимо своевременно рассчитываться за газ, за электроэнергию. И при дефиците средств возникают риски прохождения отопительного сезона. В этом году значительно изменились цены на материалы, которые организации использовали при ремонте, при подготовке к зиме. У них возникли кассовые разрывы в течение прошедшего периода. Изменились поставки материалов. Все это создало сильную финансовую нагрузку на организации. И внеплановое повышение позволит пройти предстоящую зиму с меньшим риском аварий и инцидентов. Будем надеться, что отопительный сезон пройдет надежно, и нам будет тепло и комфортно в своих квартирах».

В квитанциях вырастут цифры на водоснабжение, водоотведение, газ, теплоснабжение, электроэнергию и ТКО. Тариф на вывоз мусора в этом году повысят впервые – с 2019 года он не менялся. С 1 декабря, по проекту, он вырастет минимально - на 4%. Это в два раза меньше всех остальных тарифов.

Декабрьское повышение платы за коммунальные услуги происходит вместо привычного июльского повышения. Это значит, что в 2023 году никаких изменений не ожидается.

«Вся стоимость коммунальных услуг, которые повысятся с 1 декабря, в 2023 году уже меняться не будет», - говорит Алена Гаршина.

В ближайшее время на сайте департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области будут опубликованы тарифы для каждого муниципалитета региона, которые вступят в силу с 1 декабря.