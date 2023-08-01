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В 2023 году на основе данных ЦУР в Самарской области принято 19 системных управленческих решений

1 августа 2023 09:52
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В 2023 году на основе данных ЦУР в Самарской области принято 19 системных управленческих решений

Органы власти субъектов начали чаще использовать данные Центров управления регионами при решении местных проблем. ЦУР не только фиксируют жалобы жителей в социальных сетях и контролируют их решение, но и анализируют их. Это помогает власти лучше понимать запросы общества, быстрее на них реагировать и предугадывать, предотвращая жалобы. 

Управленческие решения органов власти отличаются от устранения локальных проблем, таких как замена лампочки в фонаре или уборка поваленных деревьев. Они направлены на устранение системных вопросов за счет изменений бюджета или законодательства и влияют на конкретную сферу в целом, учитывая мнение жителей с помощью аналитики ЦУР. Таким образом, даже одно решение может изменить качество жизни людей в лучшую сторону.

Аналитики ЦУР Самарской области используют годовую статистику обращений и жалоб жителей в социальных сетях в ретроспективе. Это позволяет точно спрогнозировать, когда проблематика по определенному вопросу станет особенно острой, и как этого можно избежать.

Так, весной сотрудники ЦУР спрогнозировали и зафиксировали в Самарской области возросшее количество жалоб на безопасность детских площадок. На основе этих данных председателем правительства региона было дано протокольное поручение главам муниципалитетов проверить и привести в порядок детские площадки и малые архитектурные формы на них (качели, карусели и т.д.). По итогам проведенной работы состояние площадок улучшилось, а число жалоб от жителей значительно снизилось.

«Использование комплексной, в том числе отраслевой аналитики, на основе данных становится общепринятым механизмом в системе управления нашей страны. Задача «Диалог» и ЦУР здесь – сборка и интерпретация информации, выявление красных зон. Далее следует проработка с отраслевыми специалистами и предложение конкретной альтернативы лицу, принимающему решение. Хотим не просто подсвечивать проблемы, а идти сразу с вариантом ее разрешения», — прокомментировал первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин.

В первом полугодии 2023 года на основании аналитики ЦУР по всей России принято 760 управленческих решений – на 67% больше, чем в 2022 году. В число лидирующих по этому показателю регионов вошла и Самарская область – 19 управленческих решений.

Приоритетными сферами для принятия решений стали: ремонт дорог, благоустройство, ЖКХ, социальная политика и экология. Именно по ним сотрудники ЦУР обработали больше всего жалоб и предложений от жителей.

 

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