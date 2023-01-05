В 2022 году самарцы стали чаще заключать брак

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В Самарском областном ЗАГСе рассказали о тенденции к созданию семьи среди жителей региона. В 2022 году самарцы стали чаще жениться.

— В Самарской области в 2022 году органами ЗАГС зарегистрировано 21 708 актов о заключении брака, что на 10,8% больше, чем в 2021 году. Тогда поженились лишь 19 591 пара, — сообщили в управлении ЗАГС по Самарской области.

О похожей тенденции рассказывал и военком Самарской области Алексей Вдовин. Свою роль, по словам военного, сыграла именно мобилизация.

— С 23 сентября и по 15 октября 458 пар поженились с сокращением месячного срока из-за участия супруга в СВО. Из них 351 брак заключили в день подачи заявления, — рассказали 63.RU в самарском управлении ЗАГС.