Я нашел ошибку
Главные новости:
В связи с необходимостью реконструкции пролета ВЛ 220 кВ «Жигулевская ГЭС» КС 22-Солнечная.
Будет введено полное ограничение движения на участке М-5 «Урал» в районе Жигулевской ГЭС
Помимо процедурного кабинета и кабинетов врачебного приема, здесь размещаются лаборатория, палата дневного стационара, физиотерапевтический кабинет.
Около 2500 жителей села Мусорка получают помощь в новой врачебной амбулатории
Следующую встречу «Лада» проведет 19 декабря в гостях против местного ХК «Рязань-ВДВ».
ХК «Лада» одержала победу над «Молотом»
Объект, как и планировалось, будет сдан в эксплуатацию в декабре.
В Сызрани завершается капитальный ремонт ДК «Авангард»
Самарцев приглашают на выставку-ярмарку "БазАрт"
Самарцев приглашают на выставку-ярмарку "БазАрт"
В Тольятти спасли рыбака со льдины
В Тольятти спасли рыбака со льдины
Дмитрий Азаров передал ключи от квартир детям-сиротам
Дмитрий Азаров передал ключи от квартир детям-сиротам
МИД России заявил о необходимости скорректировать зерновую сделку
МИД России заявил о необходимости скорректировать зерновую сделку
Наверх
Самара  -8 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 62.38
-0.19
EUR 65.84
0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Валерьян Панфилов наградил победителей турнира "Мы – Вместе!" для детей с ОВЗ
«Благородство - 2022»: вторым лауреатом акции от ГУ МЧС СО стал Константин Черпаков
Клявлинец обокрал гостеприимного хозяина
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В 2022 году на работе самарцы прокачивали стрессоустойчивость и ответственность

12 декабря 2022 09:18
161
В 2022 году на работе самарцы прокачивали стрессоустойчивость и ответственность

В уходящем году самарцы значительно чаще работали над hard skills, чем над soft skills. Статистика подтверждает: чем больше опрошенные развивают свои профессиональные компетенции, тем выше их доход. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Каждый четвертый горожанин (24%) в 2022 году больше работал над своими профессиональными навыками, каждый восьмой (12%) — над навыками социального взаимодействия, а 45% уделяли внимание и тому, и другому.

Чем выше доход респондентов, тем чаще они стараются развивать hard skills: если среди опрошенных с доходом до 50 тыс. руб. на профессиональных компетенциях сосредоточился каждый пятый (20%), то среди тех, кто зарабатывает свыше 80 тыс. руб., — каждый третий (33%). Сторонников отработки soft skills больше среди респондентов до 34 лет (18%). Сугубо профессиональные навыки чаще развивают мужчины (35% против 23% среди женщин), а уделять внимание обоим направлениям больше стараются женщины (44% против 36%).

Непростой 2022 год в первую очередь заставил самарцев работать над такими качествами и навыками социального взаимодействия, как стрессоустойчивость (об этом сообщили 37% опрошенных), ответственность (24%) и стремление к профессиональному росту (22%). Значимыми оказались также обучаемость, адаптивность, навыки поиска и анализа информации (по 19%), готовность к переработкам (13%). Чуть реже горожане старались развивать в себе коммуникабельность, организованность (по 10%), способность работать в команде и лояльность работодателю (по 9%).

При этом эмоциональная стабильность и навыки работы с информацией оказались более важны для женщин, а ответственность и адаптивность — для мужчин. Чем старше респонденты, тем чаще они стремились развить обучаемость, навыки поиска информации и лояльность работодателю. Тех, кто в 2022-м сосредоточился на «прокачке» ответственности, адаптивности, коммуникабельности, организованности и стремления к карьерному росту, больше среди опрошенных до 34 лет. Участники исследования с доходом свыше 80 тыс. руб. чаще других прикладывают усилия к формированию у себя лояльности работодателю и адаптивности.

По сравнению с прошлым годом несколько выросло число россиян, уделяющих первостепенное внимание развитию hard skills. Что касается soft skills, то опрошенные стали чаще работать над ответственностью, коммуникабельностью и «чувством локтя» в команде.

Время проведения: 22 ноября — 6 декабря 2022 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Только 16% опрошенных компаний в России готовы принять на работу начинающих ИТ-специалистов, окончивших онлайн-курсы
12 декабря 2022, 11:45
Только 16% опрошенных компаний в России готовы принять на работу начинающих ИТ-специалистов, окончивших онлайн-курсы
В сложных условиях рынка, когда изменения наступают крайне быстро, компании не могут позволить себе длительный онбординг новичков без опыта. Общество
216
6 из 10 самарцев признались в любви к празднованию Нового года
11 декабря 2022, 12:04
6 из 10 самарцев признались в любви к празднованию Нового года
Очень любит Новый год 27% самарцев, еще 32% любят, но без фанатизма. Общество
387
На выплату годового бонуса рассчитывают 3 из 10 самарцев
09 декабря 2022, 09:42
На выплату годового бонуса рассчитывают 3 из 10 самарцев
Чем старше респонденты, тем реже они рассчитывают на бонус. Общество
433
В центре внимания
15 декабря в Самаре на площади Славы открывается каток
12 декабря 2022  12:23
15 декабря в Самаре на площади Славы открывается каток
128
Дмитрий Азаров обратился к землякам в День Конституции
12 декабря 2022  11:40
Дмитрий Азаров обратился к землякам в День Конституции
141
В Самарской области сегодня сохранится сильный ветер
12 декабря 2022  10:05
В Самарской области сегодня сохранится сильный ветер
160
Дмитрий Азаров выступил на итоговом заседании оргкомитета Года культурного наследия народов России
10 декабря 2022  13:28
Дмитрий Азаров выступил на итоговом заседании оргкомитета Года культурного наследия народов России
736
Участники совета ПФО отметили опыт Самарской области по вовлечению граждан в решение локальных вопросов
10 декабря 2022  11:00
Участники совета ПФО отметили опыт Самарской области по вовлечению граждан в решение локальных вопросов
1842
Весь список