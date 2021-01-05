В 2021 женщины больше боятся проблем со здоровьем, мужчины — доллара по 200, молодежь — продления ограничений на развлечения

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Россиян с зарплатой от 80 тыс. руб. чаще других волнует невозможность путешествовать. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.



На SuperJob россияне ищут работу, поэтому страх безработицы упоминали наиболее часто: 33% опрошенных боятся потерять имеющуюся или не найти новую хорошую работу. 27% боятся безденежья. 17% тревожатся о здоровье, своем и близких. Каждый девятый больше всего боится, что в плане потрясений 2021 год окажется хуже 2020-го (11%). Об образовании детей тревожатся 7%. Тех, кто боится продления ограничений в сферах услуг, культуры и развлечений, — 6%. По 5% опрошенных боятся одиночества и обвала рубля. Для 4% главный страх, что границы не откроют.



Не испытывают страхов в отношении 2021 года 22% россиян. Причем, самые бесстрашные — молодежь до 24 лет (25%) и россияне с зарплатой от 80 тыс. руб. в месяц (27%). Эти группы опрошенных вообще меньше всех тревожатся о базовых вещах вроде работы и денег. Показательно, что молодежь больше всех переживает о закрытых развлекательных учреждениях (9%), а россияне с зарплатой от 80 тыс. руб. — о закрытых границах (7%).



Женщины несколько чаще мужчин тревожатся о работе, деньгах и здоровье, мужчин же чаще страшит продление ограничений на развлекательные мероприятия, курс доллара и одиночество.



Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 351

Время проведения: 23—27 декабря 2020 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов