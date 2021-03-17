В 2021 году планируют запустить железнодорожные круизы на полуостров Крым

51

Власти Крыма и компания "Гранд сервис экспресс" планируют в 2021 году разработать и запустить железнодорожные круизы на полуостров, сообщила пресс-служба регионального министерства курортов и туризма, передает ТАСС.

Соответствующий документ был подписан во время 27-й международной туристической выставки MITT - 2021, которая проходит в Москве 16-18 марта.

"Состоялось подписание соглашения между министерством и группой компаний "Гранд сервис экспресс", целью которого является создание благоприятных условий развития туризма и экологического просвещения, продвижение туристических объектов и маршрутов, повышение их доступности на поездах компании-перевозчика. В 2021 году планируется совместная работа по формированию и запуску железнодорожных круизов по направлению на полуостров Крым и обратно", - говорится в сообщении.

На выставке был представлен единый крымский стенд "Все дороги ведут в Крым", который традиционно пользовался спросом у посетителей и участников выставки.

Поезда в Крым

Железнодорожное движение по Крымскому мосту было официально открыто в декабре 2019 года. Самый протяженный маршрут поездов дальнего следования "Таврии" компании "Гранд сервис экспресс" - между Омском и Симферополем (4 236 км), всего открыто несколько маршрутов, которые связывают Крым с другими регионами РФ. За год поездами "Таврия" (без учета пригородных поездов) по всем маршрутам перевезено свыше 1,1 млн пассажиров, из них по Крымскому мосту проследовало 75% путешественников.

Крым два года подряд бил рекорды по турпотоку за весь постсоветский период. В 2018 году регион посетили 6,8 млн человек, в 2019 году - 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году сезон начался позже обычного из-за пандемии, тем не менее в Крыму побывали более 6,3 млн человек.