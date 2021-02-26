в 2020 году в Самарской области спрос на земельные участки вырос на 33%

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По итогам 2020 года спрос на земельные участки в стране увеличился на 37%, выяснили аналитики Авито Недвижимости. С приходом пандемии и введением локдауна россияне активно приобретали земли под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) или участки в садовых некоммерческих товариществах (СНТ) и дачных некоммерческих партнерствах (ДНП). Жители Самарской области интересовались покупкой земельных участков на 33% чаще, чем годом ранее.

В силу нестабильной экономической ситуации и сложной эпидемиологической обстановки земельные участки стали особенно востребованы в прошедшем году. Это было обусловлено сразу несколькими факторами. Во-первых, в условиях вынужденной самоизоляции многие пересмотрели привычные требования к жилью — если ранее квартира воспринималась оптимальным вариантом для проживания, то теперь городские условия перестали полностью удовлетворять потребности всех членов семьи, когда они круглосуточно находились дома. Во время удаленной работы и дистанционного обучения у людей появилась острая необходимость в улучшении жилищных условий, так как во многих случаях дом трансформировался в своеобразную альтернативу офисному и учебному центру. Ограничения в перемещениях также заставляли задуматься о расширении жилищного пространства и выборе локации, где можно будет наиболее комфортно и менее затратно провести период карантина.

Во-вторых, в связи с колебаниями курсов валют многие россияне начали искать подходящие способы сохранения сбережений: причем в основном не в целях приумножения накоплений, а из стремления сгладить последствия возможного обесценивания денежных средств, своевременно вложив их в недвижимость.

Кроме того, на рынок земли оказала влияние сельская ипотека — запущенная в 2020 году программа, призванная сделать приобретение жилья и участков в сельской местности более доступным. О

В результате спрос на земельные участки в 2020 году превысил аналогичный показатель прошлого года на 37%. Наибольший прирост обеспечили земли категорий СНТ и ДНП, интерес покупателей к которым увеличился на 48%. Востребованность участков ИЖС выросла на 36%.

В то же самое время самыми популярными в прошлом году стали земли ИЖС, на которых возможно строить дома для круглогодичного проживания — на них пришлось больше ⅔ спроса. Доля земель в СНТ и ДНП в структуре спроса была чуть меньше трети. Участки промышленного назначения были наименее востребованы — 4%. Соотношение предложения на рынке в целом соответствовало спросу.

По сравнению с прошлым годом предложение в масштабе всей страны осталось практически неизменным, а во многих регионах даже уменьшилось: вероятно, наиболее интересные варианты, выставленные на продажу, достаточно быстро находили своих покупателей. Часть продавцов, напротив, снимали объявления о продаже дач и загородных домов вместе с участками исходя из личных мотивов — такая недвижимость стала незаменимой в карантинный период, где можно было переждать самоизоляцию в более комфортных условиях.

Динамика спроса на землю для строительства дач и домов в течение 2020 года была достаточно неоднородной. Основной ажиотаж пришелся на II квартал, когда в стране был объявлен режим самоизоляции. Востребованность участков в СНТ и ДНП выросла вдвое, а ИЖС — в полтора раза по сравнению с I кварталом. Затем спрос стал постепенно снижаться, чему способствовали завершение дачного сезона и некоторое послабление изоляционных ограничений, но, тем не менее, его показатели в конце года все равно превышали значения 2019-го.

Наиболее высокие цены на земли наблюдались в 2020 году в сегменте промышленного назначения. В Республике Крым стоимость сотки доходила почти до 276 тыс. рублей, а в Краснодарском крае — примерно до 182 тыс. рублей. Примечательно, что в Калининградской области эти земельные объекты поднялись в цене в полтора раза в сравнении с предыдущим годом. В Самарской области цена за сотку земель промназначения снизилась на 1%, которые стали стоить около 79 тыс. руб./сот.

Самые дорогостоящие участки под ИЖС представлены также в южных регионах России: в Крыму — 150 тыс. рублей за сотку, Ростовской области — 128 тыс. рублей за сотку и Краснодарском крае — чуть больше 100 тыс. рублей за сотку. При этом значительнее остальных дорожали земли в Тюменской области — на 3% за год. В Самарской области участки ИЖС снизились в цене на 6%, их можно было приобрести за 34 тыс. руб./сот.

Фото: Дильдина Светлана