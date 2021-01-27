В 2020 году судебные приставы помогли 664 детям-сиротам региона стать обладателями жилья

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В 2020 году на исполнении находилось свыше 1 200 исполнительных производств о предоставлении жилья детям-сиротам.

В результате работы судебных приставов фактическим исполнением окончено 672 исполнительных производства, что означает, что больше половины детей-сирот получили в личное пользование благоустроенные квартиры.

Активная работа по исполнению решений суда о предоставлении жилья детям-сиротам продолжается и в 2021 году. С начала этого года уже обеспечены жилыми помещениями 4 молодых человека из г. Самары, с. Богатого и с. Челно-Вершин.