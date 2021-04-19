В 11 муниципалитетах региона будет введён режим угрозы возникновения ЧС

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Решение принято губернатором Дмитрием Азаровым на оперативном совещании в понедельник, 19 апреля, по итогам доклада начальника ГУ МЧС по региону Олега Бойко. Причина – рост пожаров, в том числе, в дачных массивах.

Всего с начала пожароопасного сезона 2021 года произошло 732 природных пожара. Это в 5 раз больше, чем за аналогичный период 2020 года, тогда произошло 148 пожаров. Только на прошлой неделе в регионе зафиксировано 685 природных пожаров. При этом 40% пожаров случились в выходные, когда люди выехали на дачи.

Антилидеры — Ставропольский, Волжский, Красноярский районы и город Тольятти. Также в число муниципалитетов, где будет введён режим угрозы возникновения ЧС, войдут Чапаевск, Безенчукский, Сергиевский, Похвистневский, Сызранский, Кинель-Черкасский и Приволжский районы.

Губернатор подчеркнул: главы городов и районов недостаточно ответственно подходят к вопросам профилактики и предотвращения пожаров на своих территориях, и поручил Председателю Правительства Виктору Кудряшову уже завтра провести штаб, где этот вопрос будет рассмотрен комплексно.

Также глава региона поручил сконцентрировать усилия на проведении профилактических рейдов, предупреждений и наложении административных штрафов. В случае низкого контроля со стороны муниципальной власти – вплоть до жестких мер в отношении глав.