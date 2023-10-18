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Каждый день заходят в интернет 93% россиян.
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 Узнавать новости из интернета предпочитает почти половина россиян

18 октября 2023 14:09
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Каждый день заходят в интернет 93% россиян.

Каждый день заходят в интернет 93% россиян. Причем 17% из них проводят в сети более 8 часов ежедневно, а почти половина - до 4 часов.  Телевидение тоже не сдает позиций – его смотрят 77% россиян, больше половины из них делают это каждый день. Такие данные по результатам исследований предоставляет агентство «Вебер».

«Вебер» — проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» по исследованию общественного мнения с использованием современных онлайн-инструментов. Опрос проводился 5-6 октября 2023 года в сети методом River Sampling среди 6 500 россиян старше 18 лет.

Интернет-СМИ на сегодня главный источник новостей для 46% россиян. На втором месте телевидение – 42% опрошенных узнают о происходящем с голубых экранов. Новостные Telegram-каналы предпочитают 33% респондентов, 20% узнают о событиях из разговоров с родственниками, друзьями и коллегами, а 17% - из пабликов в соцсетях или на видеохостингах, 7% россиян по-прежнему чаще всего слушают новости по радио, а 2% – читают на форумах.

Каналы в Telegram как источник информации показали самый высокий прирост за год – в 2022 информацию из них получали 26%.

При этом по доверию на первом месте среди россиян информация от родственников и родных. Этот показатель выше, чем у ТВ, каналов в Telegram и интернет-СМИ.

 

Фото:  freepik.com

Теги: Опрос

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