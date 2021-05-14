Ужесточение правил оборота оружия затронет десятки тысяч самарцев

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В поле зрения контролеров наверняка попадут более 400 охранных фирм и 49 юрлиц с т.н. «особыми уставными задачами», ведущих свою деятельность на территории региона.

Всего, по данным подразделения лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Самарской области, по итогам 2020 года в пользовании граждан и юридических лиц находилось порядка 145 тысяч единиц оружия. 79 тысяч жителей губернии являлись его владельцами.

Вчера, 13 мая , в связи с трагическими событиями в Казани, где в одной из школ два дня назад были расстреляны 9 человек, большинство из которых дети, президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами правительства. На заседании обсудили и новые инициативы по ужесточению оборота оружия.

В частности, глава Росгвардии РФ Владимир Золотов предложил установить пятилетний ценз на выдачу полуавтоматического гладкоствольного оружия: систем Hatsan, «Хантер», «Сайга», а особенно «Ланкастер».

По мнению г-на Золотова выдачу оружия необходимо делать только после прохождения гражданами пятилетнего срока использования обычного гладкоствольного оружия, так как полуавтоматическое оружие, особенно системы «Ланкастер», фактически может быть приближено и к нарезному по своим убойным действиям.

Была отмечена необходимость ускорения регламентации электронного взаимодействия по выдаче медицинских справок, которые отныне необходимо выдавать в государственных структурах, а не в частных клиниках.

Также глава Росгвардии посетовал, что ранее силовики не имели доступа к медицинской тайне и «не могли получать такие справки». Совместно с Минздравом должно быть введено и психологическое тестирование.

По его мнению, необходимо ужесточить требования к получению охотничьего билета: впервые получающим гладкоствольное оружие нужно будет проходить курс молодого бойца совместно с общественными и охотничьими организациями. Одновременно с этим необходимо возвратиться к возрастному цензу 21 года.

Владимир Золотов напомнил и о ранее внесенных инициативах, подготовленных Росгвардией совместно с ФСБ и направленных на дополнительные требования к владельцам оружия, а также в сфере административных правонарушений. Они были поданы и сейчас находятся на рассмотрении в Государственной Думе, пишет Обозрение.

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