Уже почти 20 000 человек присоединились к Молодёжному форуму ПФО «iВолга» в онлайн формате

118

С начала работы iВолги порядка 20 000 человек стали онлайн- зрителями образовательной и культурной программы Молодежного форума ПФО. А прямая трансляция торжественной церемонии открытия форума набрала больше 200 000 просмотров.

Присоединиться к форуму и стать зрителями могут все желающие старше 14 лет. Для этого необходимо до 27 июля 2022 года зарегистрироваться на официальном сайте, нажать кнопку «Регистрация» и заполнить короткую форму. После регистрации прямые эфиры будут доступны в личном кабинете зрителя. Отдельные трансляции также будут опубликованы в официальной группе Вконтакте https://vk.com/forumivolga.

Организаторами форума выступают Правительство региона под патронатом Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова и при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Большое внимание поддержке и развитию талантливой молодежи уделяет и Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В этом году участников юбилейной iВолги ждет насыщенная и интересная образовательная и культурно-досуговые программы. Так, уже начали работу специальные тренинговые направления Soft Skills и Open Space, внедренные в образовательную программу в период проведения онлайн Форума в 2020 и 2021 годах.

Первой парой в рамках тренинговой программы для всех участников будет проходить специальное обучающее направление Soft Skills, которое в строится вокруг тем партнерства и сотрудничества. Цель этого направления — развитие у участников мягких навыков, расширение представления о командной работе и новых форматах проектного взаимодействия. Тренеры Soft Skills на iВолге — это разработчики образовательных и тренинговых программ, эксперты в области системного бизнеса и профессиональные психологи.

Концепцией работы направления поделилась Мария Кузьмина, руководитель службы по организации «Soft Skills»: «iВолга Skills – это новое направление в рамках форума, задуманное еще в 2019 году. Основная цель направления – развитие «мягких навыков» – Soft Skills. Долгое время на рынке труда приоритетными считались Hard Skills – профессиональные навыки, которым обучают по сей день в вузах и ссузах. Сейчас наравне с ними востребованы и Soft Skills, надпрофессиональные или сквозные навыки, не связанные с конкретной областью деятельности. К спросу этих навыков привела быстрая смена тенденций и возможность смены рода деятельности. Развитые Soft Skills помогают человеку быть эффективным во всех жизненных сферах. Например, навыки ведения переговоров нужны нам не только для общения с клиентами или партнерами, но и для обозначения своих границ в повседневной жизни. Ключевая компетенция курса по развитию Soft Skills в этом году – компетенция «партнёрство». Мы хотим расширить представления участников о партнерстве и командной работе, обсудить с ними мифы о сотрудничестве и конфликтах, рассказать им о новых форматах проектного взаимодействия».

Так, курс состоит из 6 тематических блоков:

«Я - позиция» - о себе и своей реализации в общении и деятельности;

«Я - партнер» - про взаимодействие с другими людьми и жизни в команде;

«Я - открытие» - о творчестве, вдохновении и новых идеях;

«Я - решение» - об ответственности, принятии решений и лидерстве;

«Я - событие» - о представлении результатов своей работы для других и способах общения с аудиторией;

«Я - достижение» - блок, где участники ответят себе на вопросы «Что я знаю?», «Что я умею?» «Чем я владею?».

В ходе работы участники смогут определить собственные барьеры коммуникации, которые мешают принимать решения и придумывать новый продукт. Также узнают варианты управления собой и своей деятельностью, поговорят о себе и своей работе и смогут найти свои «точки силы» и «точки роста» в развитии.

Второе специальное направление Open Space впервые будет проходить в офлайн-формате и представит 11 открытых площадок, где участники смогут обсудить актуальные темы в формате мастер-классов, панельных дискуссий и также во время встреч с экспертами.

Также участники смогут на выбор посетить любую площадку программы: «Лидеры перемен», «ЭкоЖизнь», «it и Digital», «Бизнес-шаг», «Профессии будущего», «Мир без границ», «Серебряные волонтеры» и «Классные встречи». Новинкой этого года стали площадки: «Ментальное здоровье» и «Территория моды», а также специальная площадка от партнёров форума — «Союзмультфильм».

Фишкой юбилейного года станет заключительный день образовательной программы — «Open Аir». В этот день все площадки превратятся в практико-ориентированные мастер-классы, на которых участники смогут пообщаться с бизнес-менторами о развитии своего проекта, получить ответы на важные вопросы от сертифицированного коуча, а также оценить возможности современных технологий.

«Режимы офлайн и онлайн позволят обеспечить связь форума с внешним миром и выйти за пределы фестивальной поляны, для свободного обсуждения актуальных тем по различным направлениям в формате мастер-классов, панельных дискуссий и встреч с экспертами. Важно отметить, что площадки формировались вне зависимости от 8 главных образовательных смен молодежного форума. Так, каждый участник может выбрать самостоятельно направление, которое ему подходит. Ежедневно каждый резидент iВолги может выбрать разные активности», - рассказала руководитель службы по организации Алевтина Бухнер.

Фото: департамент информационной политики СО