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Увольнять за соцсети стали реже

9 ноября 2021 10:19
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Увольнять за соцсети стали реже

Работодатели менее пристально следят за активностью в соцсетях действующих и потенциальных сотрудников, чем год назад.

За год число работодателей, увольняющих сотрудников за посты в социальных сетях, сократилось с 10 до 7%. Еще 22% следят за интернет-активностью сотрудников (в прошлом году — 26%). Все больше работодателей игнорируют социальные сети наемных работников — 56% сегодня против 50% в 2020 году.

Интернет-активность соискателей также интересует реже: сегодня в каждой пятой компании работодатель отказывал соискателям в трудоустройстве из-за постов в социальны сетях (20%), год назад таких было 25%. В 13% компаний не случалось подобных ситуаций, хотя интернет-активность соискателей отслеживается. Не интересующихся интернет-активностью соискателей за год стало больше: 55%, в прошлом году — 44%.

Повышенный интерес к соцсетям работающих сотрудников в прошлом году отчасти был спровоцирован повсеместным вводом удаленки. Сейчас же рабочие процессы отлажены, и в условиях нехватки кадров работодатели, видимо, предпочитают не разбрасываться как действующими сотрудниками, так и подходящими кандидатами.

39% россиян учитывают тот факт, что их интернет-активность может отслеживать работодатель. Каждый девятый ответивший ведет социальные сети без оглядки на то, что подумает работодатель (11%). Для 6% россиян ситуация с просмотром их социальных сетей работодателем кажется маловероятной, 9% об этом никогда не задумывались.

Женщины чаще мужчин учитывают возможный интерес к их соцсетям со стороны работодателей: 44% против 34%. Респонденты до 24 лет чаще остальных ведут социальные сети, невзирая на возможный просмотр их страниц работодателем (14%). Трудоустроенные россияне чаще безработных ведут социальные сети, принимая во внимание возможность просмотра страниц работодателем: 41% против 36%.

В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители 1000 компаний и 3000 экономически активных граждан из всех округов страны.
Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 262
Время проведения: 21 октября — 3 ноября 2021 года
Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала
Размер выборки: 1000 респондентов

Теги: Опрос

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