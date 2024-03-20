УВМ ГУ МВД СО: о проставлении отметки подтверждающей наличие гражданства РФ у ребенка

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22 ноября 2023 года Президентом Российской Федерации подписан Указ № 889, утвердивший новое Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации.

Названным Указом Президента Российской Федерации, в числе прочего определен исчерпывающий перечень документов, удостоверяющих наличие российского гражданства, в том числе у детей, не достигших возраста 14 лет.

Наличие у ребенка в возрасте до 14 лет гражданства Российской Федерации, приобретенного по рождению, может удостоверяться свидетельством о рождении с отметкой, подтверждающей наличие гражданства Российской Федерации.

Отметка, подтверждающая наличие гражданства Российской Федерации проставляется на бланке свидетельства о рождении ребенка на основании заявления, поданного по форме согласно приложению № 7 Указа № 889 родителем, опекуном, попечителем ребенка, уполномоченным представителем органа опеки и попечительства, руководителем российской организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которую под надзор помещен ребенок, в день обращения.

Заявление подается в подразделение по вопросам миграции в соответствии с регистрацией (по месту жительства, пребывания) либо по месту фактического проживания в Российской Федерации (при отсутствии регистрации по месту жительства или месту пребывания).

Вместе с заявлением (приложение № 7) необходимо предоставить:

документы, удостоверяющие личность законных представителей ребенка;

свидетельство о рождении ребенка и его нотариально-заверенный перевод, если оригинал выдан на иностранном языке;

документ, подтверждающий права законного представителя ребенка, – если заявление подает опекун, усыновитель или попечитель.

Оригиналы указанных документов, подлежат возврату. К заявлению приобщаются копии этих документов, соответствие которых оригиналам проверяется должностным лицом.

В случае расторжения брака между законными представителями ребенка необходимо предоставить свидетельство о расторжения брака или страницу в документе, удостоверяющим личность, с отметкой о расторжения брака.

Если ребенок рожден вне брака и заявление подается родителем ребенка - отцом, то необходимо предоставить документ об установлении отцовства.

Дополнительную информацию, а также график приема территориальных подразделений по вопросам миграции, вы можете уточнить по телефонам:

ОВМ ОП по Кировскому району У МВД России по г. Самаре: 8(846)200- 87-70;

ОВМ по Промышленному району У МВД России по г. Самаре:

8(846)200-36-66;

ОВМ ОП по Советскому району У МВД России по г. Самаре: 8(846)200- 56-81;

ОВМ ОП по Октябрьскому району У МВД России по г. Самаре:

8(846)200-36-65;

ОВМ ОП по Ленинскому району У МВД России по г. Самаре (включая Самарский район): 8(846)200-64-35, 8(846)339-00-74, 8(846)339-00-53,

8(846)332-32-90;

ОВМ по Куйбышевскому району У МВД России по г. Самаре:8(846)200- 88-25;

ОВМ ОП по Красноглинскому району У МВД России по г. Самаре:

8(846)254-20-75;

ОВМ по Железнодорожному району У МВД России по г. Самаре:

8(846)250-76-71;

ОВМ ОП по Автозаводскому району У МВД России по г. Тольятти:

8(8482)32-90-73;

ОВМ ОП по Комсомольскому району У МВД России по г. Тольятти:

8(8482)76-94-60, 8(8482)24-37-12;

ОВМ ОП по Центральному району У МВД России по г. Тольятти:

8(8482)22-76-49;

ОВМ МУ МВД России «Сызранское»: 8(8464)98-52-20, 8(8464)98-40-32, 8(8464)98-53-94, 8(8464)98-40-34;

ОВМ О МВД России по г. Жигулевску: 8(84862)3-55-22; ОВМ МО МВД России «Кинельский»:8(8466)36-15-98;

ОВМ О МВД России по г. Новокуйбышевску: 8(84635)6-90-22, 8(84635)6-58-68, 8(84635)6-13-28, 8(84635)6-90-32;

ОВМ О МВД России по г. Отрадному: 8(84661)2-35-92, 8(84661)2-40-74, 8(84661)5-28-13;

ОВМ О МВД России по Кинель-Черксаакому району: 8(84660)4-65-52, 8(84660)4-01-83;

ОВМ МО МВД России «Похвистневский»: 8(84656)2-28-63, 2-26-97;

ОВМ О МВД России по г. Чапаевску: 8(84639)2-48-73, 8(84639)2-36-37;

ОВМ О МВД России по Безенчукскому району:

МП О МВД России по Большеглушицкому району: 8(84673)2-00-22; ОВМ О МВД России по Большечерниговскому району: 8(84672)2-14-94; МП МО МВД России «Борский»: 8(84667)2-19-78;

МП ОП по Богатовскому району: 8(84666)2-16-20;

ОВМ О МД России по Волжскому району: 8(846)200-36-65;

ОВМ О МВД России по Кошкинскому району (включая Елховский район): 8(84650)2-13-64;

МП ОП по Исаклинскому району: 8(84654) 2-16-08;

ОВМ МО МВД России «Клявлинский»: 8(84653)2-16-45;

ОВМ О МВД России по Красноярскому району: 8(84657)2-18-76; ОВМ МО МВД России «Нефтегорский»: 8(84670)21483;

МП ОП по Алексеевскому району: 8(84671)2-23-38;

МП О МВД России по Пестраскому району: 8(84674) 2-18-55;

МП О МВД России по Красноармейскому району: 8(84675)2-12-62; МП О МВД России по Приволжскому району: 8(84647)9-17-08; МП О МВД России по Хворостянскому району: 8 (84677)9-12-25;

ОВМ О МВД России по Сергиевскому району: 8(84655)2-20-50, 8(84655)2-32-47;

ОВМ О МВД России по Ставропольскому району: 8(8482)28-31-34;

МП О МВД России по Шенталинскому району: 8(84652)2-14-73;

МП О МВД России по Челно-Вершинскому району: 8(84651)2-29-92.