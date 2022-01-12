Увеличен номинал «Пушкинской карты»

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С 1 января номинал карты увеличен с 3 тысяч до 5 тысяч рублей.



С февраля 2022 года «Пушкинскую карту» будут принимать в кинотеатрах при покупке билетов на российские фильмы, созданные при поддержке Минкульта РФ и Фонда кино. В течение года на это можно использовать до 2 тыс. руб.



Всероссийская культурная программа «Пушкинская карта» позволяет молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет приобретать билеты в театры, музеи, концертные залы, кинотеатры и другие культурные учреждения за государственный счёт.



В Новом году обладателей карты ждут интересные мероприятия! За анонсами можно следить на портале «Госуслуги.Культура» и в приложении.