Уведомления о том, что автомобилю нужен ремонт, будут приходить на Госуслуги

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На портале Госуслуг запущен сервис, который будет информировать граждан об отзывных кампаниях автомобилей. Если в авто обнаружится производственный дефект, уведомление об этом автоматически придет в личный кабинет владельца машины на Госуслугах. Сервис уведомлений запустило Минцифры совместно с Росстандартом.

«Ключевыми принципами портала Госуслуг являются проактивность и клиентоцентричность. Новый сервис отвечает этим принципам в полной мере и относится к числу жизненно важных для граждан. Быстрое уведомление автовладельцев о необходимости ремонта их автомобиля помогает повысить уровень безопасности на дорогах и качество предоставления нужных автомобилистам сервисов. На портале и в приложениях Госуслуг уже работает большинство популярных сервисов для владельцев авто, например, европротокол онлайн, купля-продажа автомобиля, оплата штрафов и запись в ГАИ. Сейчас этот список дополнится еще одним значимым сервисом», – отметил замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев.

Что такое отзывная кампания

Отзыв автомобилей – это процедура для проверки и исправления возможных дефектов, которые выявил производитель уже после запуска в продажу партии автомобилей. Чтобы устранить дефект, производитель начинает отзыв авто для бесплатного ремонта. С 2015 по 2022 годы в России было отозвано 6,1 млн автомобилей.

Кто будет получать уведомления

Сервис будет присылать уведомления владельцам автомобилей, зарегистрированным на Госуслугах. Больше не нужно самостоятельно искать информацию, чтобы проверить, находится ли машина в отзыве – оповещения будут автоматически поступать в раздел Госпочты.

У пользователя для этого должны быть:

подтвержденная учетная запись на Госуслугах;

проверенные ГИБДД данные об автомобиле в личном кабинете. Для добавления данных о своем авто перейдите в подраздел «Транспорт» раздела «Документы» и нажмите кнопку «Запросить». Запрос автоматически направится в ГИБДД. Если по запросу будут найдены автомобили, информация о них появится в личном кабинете.

В сообщении, которое придет в личный кабинет на Госуслугах, будет написана причина отзыва. Это могут быть дефекты в подушках безопасности, бракованные детали и др. Также будет написано, к кому обратиться за бесплатным ремонтом или консультацией.

Данные, которые использует проактивный сервис, передаются на Госуслуги через личный кабинет автопроизводителя. В 2021 году к нему подключились 26 компаний.

«Разработка и внедрение личного кабинета автопроизводителя позволили нам собрать оцифрованные данные обо всех отозванных автомобилях и фактах их ремонта, начиная с 2017 года. Данные регулярно пополняются и распространяются по разным каналам информирования автовладельцев. Это крайне важно, так как безопасность граждан является для нас приоритетом», – рассказал руководитель Росстандарта Антон Шалаев.